Kreismusikschule hat Geldsorgen Die Schule kümmert sich um den Nachwuchs. Wie sich das Projekt künftig finanziert, ist unklar.

Circa 300 Kinder singen im Gerhart-Hauptmannn-Theater Zittau im Mai 2017. Ob das Projekt „Musikhelden“ fortgeführt werden kann, bleibt offen. © Rafael Sampedro

Die Kreismusikschule Dreiländereck bangt um die Zukunft ihres Projekts „Musikhelden“. Das hat sie im vorigen Jahr ins Leben gerufen, wie Musikschulleiter Sven Rössel berichtet. Singeklassen in Kitas und Grundschulen sollen die Begeisterung für Musik bei den Kindern wecken und eine musikalische Grundausbildung gewährleisten. Die Musikhelden haben sich im südlichen Landkreis etabliert, so Rössel. Finanziert wird das Ganze über eine Anschubfinanzierung der Drosos-Stiftung, die aber 2019 auslaufen wird. Nun kämpft die Einrichtung um die Fortführung.

Es gibt aber auch positive Neuigkeiten aus der Musikschule. Das Schuljahr hat mit wichtigen Ereignissen begonnen, so Rössel: Der Schulteil in Zittau wurde eröffnet, ein Werkstattkonzert des Orchesters Grenzenlos fand statt, die Schule beteiligte sich beim Tag der Sachsen und war erfolgreich bei Wettbewerben. Nächster Höhepunkt ist das Weihnachtskonzert am 9. Dezember, 16 Uhr, im Kulturzentrum Johanniskirche in Löbau. (SZ)

