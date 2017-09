Kreiskrankenhaus bleibt zertifiziertes Diabeteszentrum In Weißwasser erhalten Patienten die bestmögliche Betreuung. Das haben die behandelnden Ärzte nun schwarz auf weiß.

Ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht das Kreiskrankenhaus Weißwasser am Sonnabend beim Tag der offenen Tür. © andré schulze

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat das Kreiskrankenhaus Weißwasser als „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ ausgezeichnet. Die Zertifizierung zeige, dass die Behandlung in Therapie, Beratung und Schulung den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspreche, sagte Oberärztin Dipl.-Med. Bärbel Zink. Das bedeute Sicherheit für die Patienten und Anerkennung für die täglich zu leistende Arbeit, so Zink. Das Krankenhaus erhält das Qualitätssiegel nach 2007 zum vierten Mal.

Zucker (Diabetes mellitus) ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland. Über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Sie brauchen fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken oder Praxen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, definieren Fachgesellschaften wie die DGG Leitlinien, die wissenschaftlich fundiert die aktuellen Empfehlungen für die Behandlung festhalten. Die Leitlinien dienen als Richtschnur für die Zertifizierung der Behandlungseinrichtungen. Um zertifiziert zu werden, muss eine Einrichtung entsprechende Erfahrungen nachweisen und jährlich mindestens 200 Menschen mit Diabetes Typ 2 leitliniengerecht behandeln.

Diabetes ist eine komplexe Krankheit. Man unterscheidet in Diabetes Typ 1 und 2. Vor allem die Zahl der Menschen, die an Diabetes Typ 2, und damit Adipositas (Fettleibigkeit), leiden, steigt rasant. Oberärztin Bärbel Zink ist dennoch optimistisch: „Diabetes kann man zwar nicht im klassischen Sinne heilen, aber richtig eingestellt und mit entsprechender Schulung kann jeder Patient mit Diabetes gut und ohne große Einschränkungen leben. Dabei helfen wir.“ Wie, erfahren Betroffene und Interessierte am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr beim Tag der offenen Tür. (SZ)

zur Startseite