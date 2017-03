Kreisjugendwehr hat einen neuen Chef Im Landkreis Mittelsachsen sind 97 Jugendfeuerwehren aktiv. Mit 14 gehört die Region Döbeln zu denen, mit den wenigsten.

Roy Schlesinger ist der neue Kreisjugendfeuerwehrwart in Mittelsachsen. Dafür hat die Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr gestimmt. Seit vielen Jahren ist er bereits als Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg aktiv. Schlesinger löst Jürgen Krause aus Wiederau ab. Er hatte die Funktion im Jahr 2010 übernommen und ist jetzt aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Insgesamt engagieren sich im Landkreis 338 Mädchen und 1012 Jungen in 97 Jugendfeuerwehren. Im vergangenen Jahr haben sie sich in mehr als 17 000 Stunden die Grundlagen der Tätigkeit eines Feuerwehrmannes angeeignet.

„Döbeln ist in diesem Bereich benachteiligt“, sagt Ehrenfried Keller, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Mittelsachsen. Er meint damit die Zahl der Jugendwehren. Während es im Altkreis nur 14 gibt, hat der Bereich Freiberg/Flöha 50 Jugendfeuerwehren. Den Grund dafür sieht Keller in der Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren. „In Döbeln gibt es viele kleine Ortschaften, die durch den Bevölkerungsrückgang ausgedünnt sind“, meint er. In Ballungszentren und im Erzgebirgskreis, in dem die Orte enger zusammenliegen, habe es keinen Abbruch gegeben.

Neugründungen von Jugendwehren seien nicht so einfach, da dazu nicht nur interessierte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 16 Jahren, sondern auch geeignete Personen für deren Anleitung gebraucht werden. In diesem Zusammenhang lobt der Vorsitzende das Engagement vieler Jugendwarte und anderer Mitglieder von Feuerwehren, die bei Tagen der offenen Türen, in Kitas und Schulen immer wieder für das Ehrenamt bei der Feuerwehr werben. Dadurch werden auch in der Region Döbeln neue Mitglieder gewonnen.

Als sinnvoll erachtet Keller auch die Bambinifeuerwehren, in denen schon Kindergartenkinder an die Materie herangeführt werden. 16 gibt es in Mittelsachsen. Davon befindet sich allerdings keine in der Region Döbeln, nur eine in Etzdorf im benachbarten Striegistal.

Die Ausstattung der Jugendwehren hält Keller grundlegend für gut, wobei es hier und da auch mal Probleme gebe. Positiv sei, dass der Freistaat seit drei Jahren pro Mitglied einer Jugendwehr jährlich 20 Euro zur Verfügung stellt. Zuvor gab es nur bei einer Neugründung finanzielle Hilfe.

Die Delegierten der Versammlung haben außerdem eine neue Arbeitsordnung des Jugendforums beschlossen. „Die gibt es bereits seit 2010. Sie wurde aber nie so richtig umgesetzt“, erklärt Keller. Im Jugendforum können die jungen Leute über die Art der Ausbildung, Exkursionen oder Ausflüge mitbestimmen. Außerdem sollen sie den Gemeinschaftssinn lernen. (DA/rt)

Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren der Region Döbeln, 31. März, 19 Uhr, Gerätehaus an der Jacobikirche.

