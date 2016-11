Kreisgeflügelschau abgesagt Wegen der Vogelgrippe wurde die Kreisschau der Rasse- Geflügelzüchter abgesagt. Das ist nun Thema in Schönfeld.

Tierkäfige wie auf diesem Archivbild werden in der Mehrzweckhalle in Schönfeld vorerst nicht aufgestellt. Der Kreistierarzt hat die für den 10. und 11. Dezember geplante Kreisgeflügelschau per Allgemeinverfügung verboten. © dpa

Wegen der Vogelgrippe hat der oberste Veterinär des Landkreises, Hans-Jörg Klaue, die Kreisschau der Rassegeflügelzuchtvereine abgesagt. Sie sollte am 10. und 11. Dezember in Schönfeld stattfinden, informiert Mitglied Johne vom Schönfelder Verein. Die Absage wird nun Thema in der Mitgliederversammlung sein, zu der die Schönfelder an diesem Freitagabend in den örtlichen Gasthof Thiele eingeladen werden. „Wir versuchen, die Kreisschau am letzten Wochenende im Januar bei uns in Schönfeld nachzuholen“, heißt es im Verein. Darüber müssen aber noch die Mitglieder entscheiden.

Am vorigen Freitag hatte das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung erlassen. Die beinhaltet auch ein Verbot der Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art zum Schutz gegen die Geflügelpest im Landkreis Meißen. Wann diese Allgemeinverfügung wieder aufgehoben werden kann, ist noch nicht abzusehen.

