Kreiselternrat mit neuer Chefin Henriette Rode will sich vor allem um Lehrermangel und Schülerbeförderung kümmern. Sie löst Peter Lorenz ab.

Henriette Rode leitet den Kreiselternrat. © Eckhardt Mildner

Der Kreiselternrat in Mittelsachsen hat eine neue Chefin: Henriette Rode aus dem Halsbrücker Ortsteil Conradsdorf ist am Mittwochabend bei der Sitzung des Gremiums in Roßwein zur Vorsitzenden der kreisweiten Elternvertretung gewählt worden. Henriette Rode (31) folgt damit auf Peter Lorenz aus Penig. Er hat das Amt abgegeben, da seine jüngste Tochter inzwischen 18 Jahre alt ist. „Wir alten Hasen aus dem ehemaligen Vorstand werden das neue, frische Gremium tatkräftig unterstützen“, versprach Lorenz.

Stellvertretende Vorsitzende wurde Nicolle Möller, Elternsprecherin des Gymnasiums Brand-Erbisdorf. Die neue Chefin Henriette Rode ist Geschäftsführerin eines Dienstleistungsunternehmens in Freiberg. „Die Kinder stehen an erster Stelle“, nannte sie einen Grund für ihr Engagement. Lehrermangel und Schülerbeförderung seien Themen, denen sich das Gremium unter ihrer Führung auch weiter widmen wolle. Diese Themen waren bereits Dauerbrenner unter Vorgänger Peter Lorenz, der auch als Vorsitzender des Landeselternrats beispielsweise das kostenlose Schülerticket forderte. (FP/fhob/mit DA)

