Kreiselbau geht mit Sperrung weiter

Löbau. Der Bau des Löbauer Kreisverkehrs wird fortgesetzt. Wie Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, ist die Winterpause in Sachen Kreiselbau beendet. Seit Montag wird deshalb am Promenadenring wieder gearbeitet.

Weil die Baustelle während der Winterpause sowieso abgesperrt gewesen ist, soll es mit der Wiederaufnahme des Baus keine zusätzlichen Einschränkungen geben, so Frau Siebert. Verkehrseinschränkungen gibt es allerdings ab nächster Woche Mittwoch auf der Teichpromenade. Bereits im vergangenen Jahr sind dort Kanäle sowie die Straßendecke erneuert worden.

Nun folgt der nächste Bauabschnitt. Deswegen muss die Teichpromenade einschließlich der Badergasse wie schon 2016, erneut gesperrt werden. „Hier werden die Versorgungsleitungen erneuert und der Straßenbau fortgeführt“, so Frau Siebert. Bis zum Tag der Sachsen sollen die Arbeiten sowohl an Teichpromenade als auch am Promenadenring fertig sein. Dann werden die Straßen wieder für den Straßenverkehr freigegeben. (SZ/ms)

