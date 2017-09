Kreiselbau am Berzdorfer See hat begonnen An der Blauen Lagune hat die Gemeinde Schönau-Berzdorf viel geschafft dieses Jahr. Jetzt ist der letzte Schritt dran: ein neuer Kreisverkehr an der Zufahrt zum Strand.

Schönau-Berzdorf. Noch bis zum 6. November wird die Ortsdurchfahrt von Tauchritz gesperrt bleiben. Grund für die Sperrung sind die Arbeiten an dem neuen Kreisverkehr bei der Gärtnerei Ahr zwischen Tauchritz und Schönau-Berzdorf. Der Kreisel soll in Zukunft der Ersatz sein für die unübersichtliche Kreuzung zwischen der Staatsstraße 128 und der Zufahrt zur Blauen Lagune am Berzdorfer See, der ehemaligen Lorenz- und künftigen Tauchritzer Straße. Auch an dieser wird noch gebaut.

„Etwa zur Hälfte ist sie fertig“, erzählt Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). Die Medien, zum Beispiel Leitungen für Erdgas, Beleuchtung, Abwasser, sind bereits verlegt. In der ersten Hälfte beim See ist auch bereits Asphalt aufgebracht. Bis Ende des Jahres will die Gemeinde Schönau Berzdorf die Erschließung der Blauen Lagune abgeschlossen haben. Daran wird seit vergangenem Jahr gearbeitet. Unter anderem sind an der Blauen Lagune drei große Parkplätze entstanden, ein neues Infogebäude, neue Zufahrten, eine Abwasserleitung zum Klärwerk Kiesdorf, auch eine neue Strandbar. Einer der letzten Schritte ist nun die Straßenanbindung in Tauchritzer Richtung bis zur Staatsstraße. Insgesamt werden der Ausbau der künftigen Tauchritzer Straße und der Kreisverkehr 1,5 Millionen Euro für die Gemeinde kosten. Das Projekt wird zu 90 Prozent gefördert.

Während der Bauarbeiten am Kreisel kommen Autos bis zur Blauen Lagune durch. Um aus Richtung Hagenwerder nach Schönau-Berzdorf zu kommen, wurde eine Umleitung eingerichtet. (SZ/sdn)

