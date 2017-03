Kreisel soll Unfallkreuzung entschärfen Das Landesamt plant schon mit dem Baubeginn – das Zeithainer Rathaus reagiert allerdings skeptisch.

Mit 70 Stundenkilometern dürfen die Autos auf der B 169 an Neudorf vorbeirauschen – trotz der Bushaltestellen auf beiden Seiten. Das Land will dort nun einen Kreisverkehr bauen. © Sebastian Schultz

Die B 169 zwischen Zeithain und Lichtensee gilt als gefährlich. Erst Mitte Januar verunglückte dort ein Audi-Fahrer. In den Wochen zuvor bilanzierte die Polizei zudem einen Wildunfall und eine Kollision eines Sprinters mit dem Buswartehäuschen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) spricht deshalb von einem Unfallschwerpunkt, den es zu entschärfen gilt. Noch in diesem Jahr sollen die Planungen für den Ausbau der Bundesstraße, der in vier Abschnitten realisiert werden soll, abgeschlossen werden, sagte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Am weitesten fortgeschritten seien dabei die Überlegungen für den Knotenpunkt zwischen B 169 und Wasserturmstraße bei Neudorf. Um diesen sicherer zu machen und die Fußgängerführung zu den Haltestellen zu verbessern, soll dieser zu einem Kreisverkehr umgebaut werden, erklärte Isabel Siebert. Der Vorentwurf werde bis zum Sommer stehen. „Vorgesehen ist, das Baurecht ohne aufwendiges Planfeststellungsverfahren herzustellen – mit dem Ziel, im Jahr 2018 mit der Realisierung beginnen zu können“, so die Sprecherin. Das setze allerdings das Vorliegen der notwendigen Genehmigungen sowie das Einverständnis der betroffenen Eigentümer, deren Flächen nutzen zu dürfen, voraus.

Auch für die anderen drei Ausbauabschnitte würden die Entwurfsunterlagen noch im Jahr 2017 erarbeitet. Jedoch könne nicht bei allen Bauabschnitten auf das Planfeststellungsverfahren verzichtet werden, sodass sich der jeweilige Baubeginn durchaus hinziehen könnte. Nach gegenwärtigem Stand ist hier kein Baubeginn vor 2019 realistisch, so Isabel Siebert.

Grundsätzlich plane man für die gesamte Strecke zwischen Zeithain und Lichtensee den Ausbau des straßenbegleitenden Radweges, sodass dieser künftig durchgängig befahrbar ist. Gleichzeitig werden die Knotenpunkte und die Fahrbahn ausgebaut sowie die Lage der Bushaltestellen optimiert, heißt es. Die B 169 selbst werde zudem richtlinienkonform gestaltet und dabei zum Beispiel die vorhandenen Einmündungen auf ein Mindestmaß zusammengefasst. Die Fahrbahnbreite betrage nach dem Ausbau acht Meter. Die Baukosten für das gesamte Projekt schätzt das Lasuv auf insgesamt etwa 6,3 Millionen Euro. Allein für den Bau des Kreisverkehrs bei Neudorf werden dabei etwa 600 000 Euro veranschlagt.

Ob der allerdings tatsächlich gebaut wird, darüber zeigte sich Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) zunächst skeptisch. Zwar stehe man mit dem Lasuv zu den Ausbauplänen im Kontakt und habe auch schon diverse Varianten auf dem Papier gesehen, „doch es würde mich wundern, wenn der Kreisverkehr schon gesetzt ist“, so der Bürgermeister gegenüber der SZ. Denn bisher habe die Gemeinde noch keine Stellungnahme zu keiner der Varianten für die verschiedenen Abschnitte abgeben müssen. Zumal es in seinen Augen auch noch viel Klärungsbedarf gibt.

Im Rahmen des hochwassersicheren Ausbaus der S 88 zwischen Röderau und Kreinitz ist nämlich auch die Umverlegung der Staatsstraße auf die Kreisstraße im Gespräch, die am Kiesweg vorbeiführt und letztlich an der Aral-Tankstelle auf die B 169 mündet. Kommt das so, sei mit ganz anderen Verkehrsströmen zu rechen – und es müsste auch die Piste zwischen Zeithain und Neudorf neu überdacht werden.

