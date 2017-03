Kreise legen Leitstellen-Streit bei Der Freistaat zahlt 350 000 Euro, dafür zieht Görlitz seine Klage zurück. Und alle sind’s zufrieden.

Ein Blick in die Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda. Der Streit um Mehrkosten durch die verspätete Inbetriebnahme ist nun beigelegt © Gernot Menzel

Die Landkreise Görlitz und Bautzen haben ihren Streit mit dem Freistaat um Mehrkosten durch die verspätete Inbetriebnahme der neuen Rettungsleitstelle in Hoyerswerda beigelegt. Wie das Innenministerium der SZ bestätigte, erhielten beide Landkreise zusätzliche Zuwendungen in Höhe von knapp 350 000 Euro. Der Bescheid der Landesdirektion Chemnitz wurde bereits im November an beide Landräte verschickt. Daraufhin hob der Kreistag Görlitz im Dezember seinen Beschluss zur Klage gegen den Freistaat auf. Der Landkreis Bautzen setzte dagegen von Anfang an auf eine Verhandlungslösung mit der Dresdner Landesregierung und hatte das Angebot aus Görlitz abgelehnt, gemeinsam gegen den Freistaat vor Gericht zu ziehen.

Beide Kreise gaben sich jetzt mit rund einem Viertel der Summe zufrieden, die sie ursprünglich dem Freistaat in Rechnung stellten. So hatte Görlitz seine Kosten auf 780 000 Euro berechnet, Bautzen auf 620 000 Euro. Diese Ausgaben waren den Kreisen entstanden, weil die regionale Rettungsleitstelle in Hoyerswerda erst mit zweijähriger Verspätung voll in Betrieb ging. Grund waren Technikprobleme. Der Freistaat hatte Software für den Digitalfunk und ein Funk-Notruf-Abfragesystem für rund 16 Millionen Euro bestellt, jedoch traten bei einem Test 240 Mängel auf, sodass nochmals Technik geordert werden musste. Kosten: sechs Millionen Euro. Die Kreise sahen die Schuld dafür beim Freistaat, der wiederum auch bei den Kreisen. Die Erfolgsaussichten einer Klage galten deshalb als höchst unsicher. So nahmen die Kreise das Angebot aus Dresden an. (SZ)

