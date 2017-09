Billard Kreisduell läutet Saison ein Da ist Spannung programmiert. Am ersten Spieltag reist die Poolstars-Reserve nach Freiberg.

Maik Thiele und die erste Mannschaft der Döbelner Poolstars peilen in der Verbandsliga den Wiederaufstieg in die Oberliga Sachsen an. © Dietmar Thomas

Am Wochenende steht der Saisonauftakt in den Poolbillard-Ligen Sachsens an. Für die Billarder des ESV Lok Döbeln ist es bereits die zehnte Spielzeit. In diese gehen die Muldenstädter wieder mit zwei Teams, die nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Verbandsliga und der Landesliga Ost um den Aufstieg mitspielen wollen.

Beide Staffeln sind mit jeweils acht Mannschaften gut gefüllt. Das bedeutet auch, dass die Poolstars zu jedem Zeitpunkt hellwach sein müssen, um ihr Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Um dieses zu erreichen, wurde vor dem Auftakt noch eine personelle Änderung im Teamkader vorgenommen. Die erste Vertretung wird im Stamm mit Teamkapitän André Dittmann, Maik Thiele und Robby Sauer zusammenbleiben. Neu hinzu kommt erstmals Mario Kattner, der Rico Funke ersetzen wird. Funke wird seinerseits die zweite Vertretung, die erneut von Matthias Glauer angeführt wird, unterstützen.

Los geht es für die Döbelner am Sonnabend ab 11 Uhr in der Landesliga Ost mit einem Mittelsachsen-Derby. Der BC Empor Freiberg II empfängt dabei die Döbelner Poolstars-Reserve. Vor zwei Wochen trafen beide Mannschaften bereits in einem Testspiel aufeinander und trennten sich mit einem 6:6-Unentschieden. Nun geht es um Punkte und trotz des Heimvorteils der Bergstädter sollten die Gäste leicht favorisiert sein. Die Erfahrung müsste ausschlaggebend für die Poolstars sein. Doch auch die Freiberger haben zumindest einen sehr erfahrenen Spieler in ihren Reihen. Der Syrer Akram soll schon international im Snooker und Poolbillard in Aktion getreten sein, was er beim Test eindrucksvoll bewies. „Ein Mann macht aber noch keine Mannschaft und deshalb brauchen sich die Mannen um Glauer nicht verstecken. Eine spannende Partie müsste es allemal werden“, sagte Abteilungsleiter Robby Sauer.

Einen Tag später beginnt, ebenfalls um 11 Uhr, die neue Spielzeit in der Verbandsliga. Dabei müssen die Döbelner Poolstars nach Leipzig zum Team von Pool 2000 reisen. Auch bei den Messestädtern gab es personelle Veränderungen, die schwer einzuschätzen sind. Die Truppe von André Dittmann will um den Wiederaufstieg kämpfen und diese Ambitionen mit einem Auftaktsieg untermauern.

