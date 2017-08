Kreischgarantie Das Organisationsteam hat jetzt das komplette Programm für den Tag der Sachsen veröffentlicht. Wo die Highlights steigen.

Weniger Bäume, dafür bestimmt viel Publikum: Am 2. September wird Christina Stürmer auf dem Zuckerplateau im Messepark Löbau stehen und ein Konzert geben. © Copyright Mateusz Tondel

Löbau. Am Tag der Sachsen wird Löbau zu einer einzigen Show. Die Stadt Löbau teilte jetzt die Liste der Künstler mit, die an den drei Tagen auf den vier Medienbühnen an der Messehalle, am Zuckerplateau, am Neumarkt und am Altmarkt auftreten. Sechs Radiosender präsentieren auf ihren Bühnen großes Staraufgebot. „Gestört aber Geil“ und viele weitere treten auf der Bühne von Energy Sachsen an der Messehalle auf, Österreichs Superstar Christina Stürmer gibt ein Konzert auf dem Zuckerplateau im Messepark. Hitradio RTL bringt Songwriter Max Giesinger auf den Neumarkt. Radio Lausitz dürfte hier mit „Die Lochis“ für Kreischalarm sorgen. MDR Sachsen lädt am Altmarkt zur Partyzeit mit A4U-Die ABBA-Show und Jive Talking mit Musik von den Bee Gees, Harpo und den Weather Girls. Der Eintritt zu allen Bühnenshows ist frei.

http://www.tagdersachsen2017.de/ich-bin-besucher/programm-neu/

zur Startseite