Kreischalarm anno 2018

Auch der verkleinerte Familienclan hat es immer noch drauf: So wie in den 1990er Jahren begeisterten Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia Kelly das Publikum. Mit dabei Gastmusiker und in Riesa obendrein Gründungsmitglied Paul Kelly.

Höhepunkt des Konzertes: John singt „Who‘ll come with me“. Ein Lied, das er als kleiner Junge einst mit seinem 2002 verstorbenen Vater Dan gesungen hat. Das Original wurde auf der großen Leinwand eingespielt und John geht auf die Knie.

Farbenfroh das Bühnenbild.

Im direkten Kontakt mit dem Publikum in Riesa.

7000 Zuschauer in der Sachsen-Arena sind begeistert.

Riesa. Die Autoschlange gibt das Ziel vor. Es ist kurz nach halb sieben,, als sich scheinbar ganz Deutschland den Weg zur Sachsen-Arena bahnt. Hamburg, Zittau, Berlin, Bamberg oder auch mal Dresden. Die Fans von Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia strömen aus allen Landesteilen herbei. Die Kellys sind zurück, und keiner will zum Wiedersehen nach mehr als 20 Jahren zu spät kommen. Katrin Hönicke aus Koselitz etwa, die gemeinsam mit ihrer Tochter Denise Karten für das erste Konzert der Comeback-Tournee ergattert hat. „Ich bin so aufgeregt! Mein Herz klopft richtig dolle“, bekennt die 50-jährige Erzieherin und strahlt übers ganze Gesicht.

Gefühle, die sie an diesem Abend mit tausenden Gleichgesinnten verbindet. Die Arena ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Menschen – vom zehnjährigen Kind bis zum Senior am Gehstock ist alles vertreten – fiebern dem entscheidenden Moment entgegen. Und dann ist es soweit. Punkt 19.35 Uhr erklingen die ersten Akkorde, besondere Lichteffekte zeigen, was die heutige Technik alles so zu bieten hat, Flammenkegel schießen nach oben – und die Kellys singen, was ihnen Mutter Natur in die musikalischen Kehlen gelegt hat. Jeder Ton sitzt, der Spaß am Job ist unverkennbar und das Kreischen der sofort begeisterten Zuhörer unüberhörbar.

Ja, The Kelly Family ist tatsächlich zurück und mit ihr das beruhigende Gefühl, dass sich manche Dinge eben doch nie ändern. Die größten Hits aus den 90er-Jahren funktionieren immer noch, die aktuellen aus dem Nummer 1 Album „We Got Love“ reißen die Zuhörer ohnehin von den Sitzen. Es ist alles noch da, die frenetische Begeisterung, als wären die Kellys nie weg gewesen. „Okay, meine Haare sind mittlerweile grau durchzogen. Und meine große Tochter ist nun so alt, wie ich damals gewesen bin, als ich zum Fan dieser wunderbaren Sänger wurde. Aber ist das nicht absolut cool? Wir sind heute alle zusammen hier“, jubelt Ulrike, die extra aus Rostock angereist ist. Wo sich Riesa genau befindet, musste die 48-Jährige erst einmal googeln. Aber für ihre Kultband, die sie im Mai 2017 schon zum ersten Konzert in die Dortmunder Westfalenhalle begleitet hatte, könne man schon mal paar Kilometer schrubben.

Es ist diese Art von Fantreue, die auch die Kellys selbst berührt. Sie, aus denen nun selbst gestandene Frauen und Männer geworden sind, die eigene Familien gegründet haben und denen das Leben teilweise kräftig um die Nase wehte. „Ich habe ein paar Mal Backstage geweint, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir jetzt wieder in den großen Hallen unterwegs sein werden“, bekennt Kathy und die Riesaer Arena versinkt im Kreischalarm.

Ja, man versteht sich. Nicht jede Liedzeile in englisch, spanisch oder französisch vielleicht. Aber die Verbundenheit ist einfach da und so ist es nur eine Frage der Zeit, dass Patricia oder Angelo erzählen, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen ist. „Das Leben ist manchmal wie ein Jojo gewesen! Und der eigentliche Kampf wird nicht vor den Kameras geführt“, weiß Jimmy, der in den vergangenen Jahren in den Fußgängerzonen musiziert hat.

Es ist kurz vor 22 Uhr, als Riesa dem Höhepunkt des Abends zusteuert. Gemeinsam mit dem Publikum wird das familiäre Fotoalbum aufgeschlagen. Es sind jene Bilder, die hier jeder Kelly-Fan kennt und die gleich für wahre Gänsehaut-Atmosphäre sorgen werden. „Who’ll come with me“ schallt es durch die Arena. Ein Hit, den John als kleiner Junge einst mit seinem 2002 verstorbenen Vater Dan gesungen hat. Das Duett wird auf der Leinwand eingeblendet und der nun erwachsene Sänger geht ehrfurchtsvoll auf die Knie. Die Tränen fließen bei den Stars auf der Bühne und Zuhörern gleichermaßen. Auch Katrin Hönicke aus Koselitz rinnen sie über die Wangen. „Wir sind alle älter geworden und nicht mehr alle Leute, die uns begleitet haben, sind noch da. Es ist letztlich unsere gemeinsame Geschichte!“ Eine, die am Donnerstagabend wieder neu begonnen hat.

