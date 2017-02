Kreischa verbessert Brandschutz in Kita

Die Gemeinde Kreischa investiert dieses Jahr weiter in den Brandschutz in Kita und Schule. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) informiert, ist im Januar im Kita-Gebäude in der Schulgasse für 6 700 Euro eine neue Brandmeldeanlage installiert worden. Während der Schließzeit im Sommer sollen noch Brandschutztüren und Leitungen brandschutzgerecht abgeschottet werden. Die Gemeinde rechnet dafür mit Kosten von rund 20 000 Euro, die zum Teil aus Fördermitteln bezahlt werden.

Ähnliche Arbeiten stehen auch in der Schule an. Für rund 100 000 Euro sollen in den Sommerferien unter anderem neue Brandschutztüren eingebaut werden. Außerdem wird für rund 20 000 Euro das Brandschutzkonzept für das Hauptgebäude überarbeitet. Dieses beinhaltet alles, was an einem Haus zu tun ist, um Brände zu verhindern oder Schäden durch Feuer zu minimieren. Das bisherige Konzept stammt aus dem Jahr 2009. Seither haben sich die Bestimmungen geändert. Auch der neue Anbau der Turnhalle wird nach den aktuellen Festlegungen gebaut. (SZ/cb)

zur Startseite