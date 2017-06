Kreischa schaut in die Zukunft Die Gemeinde will in einem Konzept festlegen, wohin sie sich entwickeln soll. Eine konkrete Idee gibt es schon.

Wie soll Kreischa im Jahr 2030 aussehen? Mit dieser wichtigen Frage will sich die Gemeinde in den kommenden zwölf Monaten beschäftigen. Die Kreischaer können dabei mitreden – und sollen das sogar tun. © Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Welche neuen Wohngebiete müssen erschlossen werden? Welche Straßen müssen künftig ausgebaut werden? Und welches Leitbild soll sich Kreischa geben? Diese und andere Fragen sollen in einem Zukunftskonzept beantwortet werden. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend hat Bürgermeister Frank Schöning (FBK) offiziell den Startschuss dafür gegeben. In etwa einem Jahr soll das Konzept fertig sein. Die Sächsische Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Plan.

Warum braucht Kreischa überhaupt ein Zukunftskonzept?

Wie Schöning in der Gemeinderatssitzung erläuterte, stammt das alte Konzept noch aus den 1990er-Jahren und ist mittlerweile überholt. „Wir haben zwischenzeitlich eine ganze Zeit an Entwicklung hinter uns“, sagte er. Die Gemeinde braucht nun also ein neues Konzept, das den Rahmen für alle Entscheidungen im Rathaus und im Stadtrat bilden soll. In der Regel ist solch ein Zukunftskonzept auch wichtig, wenn es darum geht, Fördermittel für bestimmte Projekte zu bekommen. Die Geldgeber, also beispielsweise der Bund oder das Land, wollen einen Nachweis haben, dass sich die jeweiligen Einzelmaßnahmen in ein größeres Gesamtkonzept einfügen.

Was genau wird in dem Konzept festgehalten?

Es besteht zum einen aus einer Bestandsaufnahme. Wie wirtschaftsstark ist Kreischa? Welche Läden gibt es? Wie sieht es mit der Internetversorgung aus? Und wie viel Geld hat Kreischa künftig überhaupt zur Verfügung? Solche Fragen werden in diesem Teil beantwortet. Im zweiten Teil sollen dann daraus bestimmte Handlungsfelder abgeleitet werden. Das ist eine Art Maßnahmeplan, den die Gemeinde und der Gemeinderat abarbeiten können. Sprich: Wie viele Wohnungen müssen in Kreischa künftig gebaut werden und wo? Was kann Kreischa für den Klimaschutz tun? Wie kann Kreischa von der Nähe zur Landeshauptstadt Dresden profitieren? „Es wird aber auch darum gehen, Kreischa ein Leitbild zu geben“, sagte Wolfgang Fischer von der Agentur für nachhaltige Projekte. Er erstellt das Konzept im Auftrag des Rathauses. Seiner Meinung nach könnte Kreischa mit Blick auf den großen Klinikstandort mit dem Thema Gesundheit punkten. „Es geht darum, ein Alleinstellungsmerkmal für Kreischa festzulegen“, so Fischer.

Können die Kreischaer bei der Erstellung des Konzeptes mitreden?

Ja, das ist ausdrücklich gewünscht. „Das wird kein Konzept sein, das ich Ihnen überhelfe“, sagte Fischer zu den Gemeinderäten. Im Sommer will er an der Bestandsaufnahme für Kreischa arbeiten und die ersten Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung im September präsentieren. Bei dieser Bürgerversammlung, deren genauer Termin noch nicht feststeht, sollen auch die ersten Handlungsfelder festgelegt werden. Im Anschluss wird es alle zwei Monate einen Workshop geben, bei denen die Kreischaer ihre Wünsche für die Zukunft der Gemeinde einbringen können. Insgesamt sind laut Fischer vier solche Veranstaltungen geplant. Die Ergebnisse der Workshops sollen auch auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Im Juli 2018 wird es eine Abschlusspräsentation geben. Im August 2018 soll das Konzept fertig sein. „Wir brauchen die Mitwirkung der Bürger aus jedem Ortsteil“, sagte Bürgermeister Schöning.

Was bezahlt die Gemeinde für das Zukunftskonzept?

Das Konzept wird insgesamt 22 500 Euro kosten. Rund 18 000 Euro davon kommen über das Förderprogramm Leader von der Europäischen Union nach Kreischa.

