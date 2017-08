Kreischa muss mehr Kreisumlage zahlen

Das Landratsamt fordert von Kreischa in diesem Jahr rund 1,42 Millionen Euro als dessen Anteil für die gesetzliche Kreisumlage. Damit soll die Gemeinde rund 14 800 Euro mehr zahlen, als sie ursprünglich in ihrem aktuellen Etat eingeplant hatte.

Um die vor wenigen Wochen festgesetzte Kreisumlage zu stemmen und vor allem um im Haushaltplan einen Fehlbetrag zu vermeiden, hat Kreischa nun einen Beschluss gefasst. Demnach will die Gemeinde die Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks an der Straße Am Mühlengraben zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben nutzen. Der Gemeinderat hatte dem Vorschlag der Verwaltung vor Kurzem zugestimmt. Das Geld aus dem Verkauf soll im Frühherbst zur Verfügung stehen. (skl)

