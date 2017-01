„Kreischa muss liquide bleiben“ Bürgermeister Schöning sagt, was die Gemeinde gegen das Minus im Haushalt tut und was 2017 auf der Agenda steht.

Bürgermeister Frank Schöning (FBK) ist besorgt über die Zukunft der Kreischaer Oberschule. Nach der Grundschule wechseln nur wenige Kinder an die örtliche Oberschule. „Wir sind weiterhin auf Kinder von außerhalb angewiesen.“ © Andreas Weihs

Herr Schöning, mit welchem Gefühl blicken Sie auf das Jahr 2016 zurück? War es ein gutes Jahr?

Das ist eine schwierige Frage. Woran will man das festmachen? Ich denke, was die Investitionen betrifft, war 2016 kein besonders herausragendes Jahr. Wir sind mit dem Kirchweg weitergekommen, haben die Planungen für die Kreischaer Straße und die Baumschulenstraße angeschubst und zwei Bebauungspläne fertiggestellt. Kulturell war das 800-jährige Jubiläum in Kleincarsdorf ein Highlight. Das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.

Und wie sieht es für 2017 aus?

Wir haben einige Investitionen vor uns. Wir können endlich mit der Sanierung des Anbaues an der Sporthalle loslegen. Weil wir 2017 mehr Fördermittel für das Vorhaben bekommen, haben wir die Arbeiten auf dieses Jahr verschoben. Auch das neue Feuerwehrgerätehaus in Lungkwitz wird kommen. Ein großer Posten ist außerdem der Ausbau der Baumschulenstraße.

Auch Rathaus-intern gibt es Pläne …

Das stimmt. Eine Firma befasst sich derzeit mit der Organisation in unserer Verwaltung. Je nach Ergebnis könnte es da 2017 zu Veränderungen kommen.

Das klingt nach Kündigungen …

Nein, es geht nicht um Kündigungen, es geht um Effizienz. Wir müssen schauen, welche Aufgaben wir haben und welche Kapazitäten in unserem Rathaus dem gegenüberstehen. Derzeit arbeiten wir durch Ausfälle in manchen Amtsbereichen an der Belastungsgrenze. Außerdem gab es in der Gemeinde voriges Jahr durch Elternzeit, Stellenwechsel oder Renteneintritte einen vergleichsweise hohen Personalaustausch von 20 Prozent. Wir müssen künftig mehr Kontinuität reinkriegen und schauen, wie wir Abläufe optimieren oder Aufgaben anders verteilen können.

Kurz vor Weihnachten hat der Gemeinderat den Haushalt für 2017 beschlossen. Unterm Strich bleibt auch dieses Jahr ein dickes Minus, genauer gesagt ein Minus von einer Million.

Das liegt auch an der neuen Buchführung, der Doppik. Wie in der Privatwirtschaft müssen alle Gemeinden ihre Abschreibungen erwirtschaften. Kreischa und vielen anderen Gemeinden gelingt es deshalb nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Bis Ende 2017 gilt noch eine Übergangsfrist. Danach will der Freistaat es den Kommunen über eine Gesetzesänderung einfacher machen, indem nur Neuinvestitionen abgeschrieben werden müssen.

Trotzdem steht auf der Agenda für 2017 ein sogenanntes Haushaltsstrukturkonzept. Übersetzt heißt das: Die Gemeinde muss einen Sparplan stricken. Muss man sich wirklich keine Sorgen um Kreischa machen?

Nein, das Haushaltsstrukturkonzept dient der Vorsorge. Wir müssen abwägen, was zu tun ist, damit Kreischa liquide bleibt und der Haushalt zukunftsfähig ist. Dazu müssen wir uns alle Bereiche anschauen. Das wird keine leichte Aufgabe. Problem ist: Die Ausgaben steigen immer weiter. Wir kämpfen außerdem mit immer wieder neuen Auflagen vom Staat. Aber das alles muss eben auch bezahlbar bleiben. Ein Beispiel: An einigen Stellen haben wir die alte Straßenbeleuchtung durch LED-Technik ersetzt, so wie es der Gesetzgeber will. Unterm Strich aber sparen wir bei den Stromkosten nichts ein. Schuld daran sind unter anderem die hohen gesetzlichen Abgaben auf den Strompreis.

Und was schlagen Sie vor?

Kreischa ist ja nicht die einzige Gemeinde mit diesen Problemen. Deshalb müssen die Kommunen untereinander besser zusammenarbeiten und Ideen entwickeln.

Können Sie das näher erklären?

Ich denke da zum Beispiel an die Feuerwehrtechnik. In regelmäßigen Abständen müssen von Gesetzeswegen neue Geräte angeschafft werden. Wenn da beim Gerätekauf nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen würde, könnte man ganz andere Preiseffekte erzielen. Oder die Lehrküche für die Schüler, die im Schuljahr nur zeitweise genutzt wird. Unsere Schüler fahren dafür jetzt nach Freital. Das wird wohl auch so bleiben. Denn das ist immer noch günstiger, als in unserer Schule eine eigene zu bauen. Die Vorgaben sind sehr streng und der Bau damit teuer.

Apropos Schule: Die Kreischaer Oberschule bleibt auch 2017 ein Sorgenkind. Eigentlich sollte sie erweitert werden. Aber es fehlt an Schülern. Schon in den vergangenen Jahren kam nur eine fünfte Klasse zusammen. Wie soll es mit der Schule weitergehen?

Obwohl unsere Grundschule gut gefüllt ist, wechseln zu wenige Kinder danach an unsere Oberschule. Bis 2020 werden jährlich nur etwa 15 bis 20 Kinder aus Kreischa an die Oberschule gehen. Wir sind deshalb weiterhin auf Kinder von außerhalb angewiesen. Ein Problem ist die Konkurrenz mit anderen Oberschulen. In Dresden-Lockwitz beispielsweise geht 2017 eine neue freie Schule ans Netz. Wir wissen nicht, wie sich so etwas auf uns auswirken wird. Andererseits ist auch eine Schließung der Oberschule ausgeschlossen, da die Grundschule und der Hort im selben Gebäude sind.

Das Gespräch führte Carina Brestrich.

