Kreischa muss Balkone sanieren Das Vorhaben war immer wieder aufgeschoben worden. Nun drängt die Zeit.

Das Geld für die Investition nimmt die Gemeinde aus einem Immobilienverkauf. © dpa

Der Gemeinde Kreischa steht eine außerplanmäßige Ausgabe von etwa 105 000 Euro bevor. Die Summe wird dringend zur Sanierung der Balkone an den kommunalen Wohnungen an der Lungkwitzer Straße 7 bis 9 gebraucht. Das Vorhaben war immer wieder verschoben worden, auch im aktuellen Haushalt sind für die insgesamt 39 Balkone keine Mittel eingeplant. Inzwischen allerdings bilden sich Risse im Fußbodenbereich der Balkone. Dies könnte zu Rostbildung oder statischen Problemen führen, fürchtet die Verwaltung. Deshalb sollen sie nun für rund 84 000 Euro instand gesetzt werden. Außerdem müssen die Treppenhäuser und das Dach im Bereich der Gauben des kommunalen Wohnhauses an der Possendorfer Straße 14 bis 16 modernisiert werden. Hierfür sind 21 000 Euro nötig. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Ausgaben zugestimmt.

Beide Vorhaben sollen durch die überplanmäßigen Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks an der Lungkwitzer Straße 29 gedeckt werden. Die Gemeinde bekommt für die Fläche etwa 112 000 Euro. Vor Kurzem hatte die Gemeinde den Verkauf der Fläche an das Deutsche Rote Kreuz beschlossen. Auf dem Grundstück soll eine neue Rettungswache entstehen. (SZ/cb)

zur Startseite