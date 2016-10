Kreischa macht sich Gedanken über Zukunft Die Gemeinde will ein Konzept erstellen. Dieses kann helfen, an Geld zu kommen.

Wie soll sich Kreischa in Zukunft entwickeln? Und was bedeutet dies für Wohnen, Wirtschaft und Infrastruktur? Diesen Fragen soll sich ein sogenanntes Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept widmen. Die Gemeinde will ein solches Konzept erstellen lassen und sich dazu Hilfe durch ein Ingenieurbüro holen. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) informiert, hat die Gemeinde dafür bereits die entsprechenden Fördermittel beantragt.

Das Konzept soll das Kurort-Entwicklungskonzept von Kreischa ablösen. Dieses existiert seit Mitte der 1990er-Jahre. „Damals waren die Bedingungen im Ort noch andere“, sagt Frank Schöning. So habe beispielsweise die Klinik noch nicht die Größe gehabt wie heute. Inzwischen aber habe sich klar herausgestellt, dass die Themen Gesundheit und Klinik im Ort das Bestimmende sind.

Die Arbeit an dem Konzept soll im kommenden Jahr beginnen. Wie Bürgermeister Schöning informiert, werden die Gemeinderäte und Einwohner in den Prozess mit einbezogen. Entwicklungskonzepte sind nicht nur ein Leitfaden für die Gemeinde, sondern können auch bei der Beantragung von Fördermitteln hilfreich sein. (SZ/cb)

zur Startseite