Kreischa ist gegen Schutzgebiet-Pläne Das Landschaftsschutzgebiet „Lockwitztal und Gebergrund“ soll erweitert werden. Die Gemeinde möchte einige Flächen davon ausschließen.

Postkartenverdächtig: Das Dörfchen Brösgen bei Kreischa liegt malerisch zwischen Wiesen und Hängen. Bald sollen sie Landschaftsschutzgebiet sein. © Karl-Ludwig Oberthür

Die geplante Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets „Lockwitztal und Gebergrund“ ist am Montag, 9. Januar, Thema im Verwaltungsausschuss in Kreischa. Die Gemeinde hat eine Stellungnahme zu dem Vorhaben erarbeitet. Darin bittet die Gemeinde, einige Flurstücke doch nicht, wie von der Naturschutzbehörde geplant, in die Erweiterung einzubeziehen. So soll späteren Konflikten aus dem Weg gegangen werden. In der Auflistung dabei sind außerdem einige Flächen, die die Gemeinde zukünftig als Bauland vorsieht.

Die Fläche des Landschaftsschutzgebiets soll auf 1 800 Quadratmeter verdoppelt werden. Betroffen sind Flächen um Kreischa, Bannewitz, Dohna und Dresden. Beginn der Sitzung ist 19 Uhr im Rathaus Kreischa. (SZ/cb)

