Kreischa gegen neue Grenze Die Gemeinde widerspricht der Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets – und hat keine Lust auf Bürokratie.

Die Gemeinde Kreischa hat Bedenken gegen die geplante Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets „Lockwitztal und Gebergrund“. Ihre Einwände hat die Gemeinde jetzt in einer Stellungnahme an die Naturschutzbehörde formuliert. Darin schlägt sie für die geplante Grenzlinie mehrere Änderungen vor.

„Wir haben nichts gegen die Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets“, sagte Bürgermeister Frank Schöning (FBK). An einigen Stellen sei die Naturschutzbehörde mit ihrem Vorhaben aber über das Ziel hinausgeschossen, hieß es im Technischen Ausschuss, wo die Stellungnahme jetzt Thema war. So hält es die Gemeinde für wenig sinnvoll, dass selbst kleine Teilflächen innerhalb von bereits besiedelten Gebieten mit eingegliedert werden sollen.

Die Gemeinde schlägt deshalb vor, einige Flurstücke nicht wie geplant in das Landschaftsschutzgebiet mit aufzunehmen. Auf der Liste der Gemeinde stehen fast 40 Flurstücke, unter anderem die Straße Am Eichberg in Kreischa. Auch ein Teich im Ortsteil Saida soll nach ihrem Wunsch nicht in die Erweiterung mit einbezogen werden. Gleiches gilt für diverse Grundstücke, die bereits bebaut sind oder später als Wohnbaufläche vorgesehen sind.

Ziel der Gemeinde ist, spätere Konflikte zu vermeiden. Zwar sei künftig immer noch erlaubt, was auch jetzt auf den Flächen gestattet sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit aber bevorzugt die Gemeinde, die Flächen herauszunehmen. Dafür spreche noch ein anderer Grund: Anders als die Naturschutzbehörde kürzlich erklärte, hält es die Gemeinde nicht für zu aufwendig, Flurstücke später aus dem Schutzgebiet wieder auszugliedern. Diese Erfahrung habe die Kreischaer Verwaltung bereits bei früheren Verfahren gemacht.

Die Größe des Landschaftsschutzgebietes „Lockwitztal und Gebergrund“ soll auf 1 800 Quadratmeter verdoppelt werden. Betroffen sind Flächen um Kreischa, Bannewitz, Dohna und Dresden. Die Naturschutzbehörde hat die betroffenen Gemeinden zu dem Vorhaben befragt. Die Stellungnahmen werden nun ausgewertet und eventuell Änderungen vorgenommen. Die Erweiterung des Gebiets soll in der zweiten Jahreshälfte in Kraft treten.

zur Startseite