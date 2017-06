Kreischa beseitigt Hochwasserschäden

In Kreischa wird in den kommenden Monaten einer der letzten Schäden beseitigt, die das Hochwasser 2013 in der Gemeinde hinterlassen hat. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für Arbeiten am Kleincarsdorfer Bach in der Nähe der Straße Zum Gründel frei gemacht. Die Volksvertreter votierten mit einstimmiger Mehrheit für die Vergabe der Bauarbeiten an die Lichtenauer Firma Steinbach und Richter. Diese erhält rund 216 000 Euro für den Auftrag. Das Vorhaben wird aus Fördermitteln finanziert.

Der Kleincarsdorfer Bach wurde beim Hochwasser nach Starkregen im Juni 2013 ausgespült. Geröll und Holz, die das Wasser mitgeführt hat, liegen herum. Zudem gibt es Ausspülungen. Die Gemeinde geht nun davon aus, dass die Bauarbeiten noch im Juli beginnen können und in diesem Jahr abgeschlossen werden. Entlang des Kleincarsdorfer Baches sind weitere Bauabschnitte vorgesehen. (SZ/win)

