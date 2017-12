Kreischa beschließt neuen Haushalt Der Gemeinderat macht Nägel mit Köpfen. Wie viel Kreisumlage gezahlt wird, ist aber noch offen.

© Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Der Gemeinderat von Kreischa hat kürzlich einstimmig den Haushalt für 2018 beschlossen. Zugleich wurde der Wirtschaftsplan des kommunalen Wasser- und Abwasserbetriebs verabschiedet. Zu den größeren Projekten der Gemeinde zählen der Feuerwehrhausbau im Ortsteil Lungkwitz, der Kita-Ausbau in der Schulgasse, Hochwasserschutzvorhaben und der Ausbau der Baumschulenstraße im Ortsteil Gombsen. Fast 2,14 Millionen Euro stehen Kreischa für Investitionen zur Verfügung. Da gebe es laut Rathaus keine großen Spielräume.

Darüber hinaus rechnet die Gemeinde damit, kommendes Jahr 1,55 Millionen Euro als Kreisumlage weitergeben zu müssen an den Landkreis, der laut Bürgermeister Frank Schöning (FBK) „Strukturdefizite“ und mit Ausnahme „weniger Leuchttürme wie Glashütte, Dohna oder Heidenau sachsenweit ein vergleichsweise geringes Steuervolumen“ habe. Dem gegenüber stünden Ausgaben des Kreises – vor allem in Bereichen Soziales, Jugendhilfe, Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Ausländer –, was noch „unwahrscheinlich viel Geld kostet“.

Derzeit liegt der Satz der Pflichtabgabe für Kommunen bei 33,5 Prozent der Umlagegrundlagen, die sich aus verschiedenen Einnahmen zusammensetzt. Er wurde schon 2017 von 32,98 erhöht – und steigt wohl erneut. Friederike Trommer, Kämmerin im Landratsamt, dazu: „Über die Kreisumlage entscheidet der Kreistag mit Beschluss des Haushalts, voraussichtlich Anfang April 2018. Der Landkreis bringt einen Umlagesatz von 34,2 auf Basis einer Verhandlung mit dem Vorstand des Kreisverbands des Sächsischen Städte- und Gemeindetags ein.“ Diese basiere auf der Vereinbarung kommunaler Spitzenverbände, wonach Kreise an Umsatzsteuer-Mehreinnahmen der Gemeinden beteiligt werden. (skl)

zur Startseite