Kreischa bei Klub der Hundertjährigen dabei

Die AGO-Seniorenresidenz in Kreischa beteiligt sich am „Klub der 100-Jährigen“. Dazu erhalten alle Jubilare zu ihrem 100. Geburtstag Ehren-Urkunden und gehören fortan zum Klub. Die Idee dazu stammt aus einer der 145 stationären Pflege-Einrichtungen der Alloheim-Gruppe, zu der auch die Kreischaer Seniorenresidenz seit 2016 gehört. „Gleichaltrige sollen sich bei dem Klub austauschen, auch sollen junge Menschen die Möglichkeit haben, Zeitzeugen zu befragen“, sagt Einrichtungsleiterin Barbara Albrecht. Geplant sind dazu regelmäßige Sonderausstellungen, bei denen Klubmitglieder persönliche Dokumente zeigen und mit Gästen ins Gespräch kommen.

58 Hundertjährige wohnen in Einrichtungen von Alloheim. In Kreischa kam mit Dora Köbe vor Kurzem ein erstes Klubmitglied hinzu. Die gebürtige Dresdnerin, die einst als Verkäuferin tätig war, ist aber am Donnerstagmorgen im Beisein ihrer Angehörigen verstorben. Am Konzept „Klub der 100“ hält die Seniorenresidenz fest. (skl)

