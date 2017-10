Kreis zahlt für säumige Eltern drauf Der Unterhaltsvorschuss reißt ein großes Loch in die Kreiskasse. Die Fallzahlen haben sich verdoppelt.

Für Kinder unter sechs Jahren können Alleinerziehende 150 Euro Unterhaltsvorschuss erhalten. © Symbolfoto/dpa

Die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss trifft den Landkreis stärker als erwartet. Allein für dieses Jahr fallen aufgrund der Neuregelungen gegenüber den im Haushalt eingeplanten Aufwendungen 2,9 Millionen Euro mehr an. Die Kreisräte mussten daher am Mittwoch in ihrer Sitzung dieser überplanmäßigen Ausgabe zustimmen.

Zwar gibt es einen Teil des Geldes von Bund und dem Freistaat zurück, doch auf rund 700 000 Euro bleibt der Landkreis voraussichtlich 2017 sitzen, wie Kreiskämmerer Andreas Müller sagt. Für 2018 rechnet er mit Mehrausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. „Das Geld bekommen wir nicht zurück“, betont Jörg Höllmüller. Gedeckt werden die Kosten in diesem Jahr aus der Rücklage. „Hätten wir diese nicht, müssten wir einen Kredit aufnehmen“, so Landrat Matthias Damm (CDU). Er will weiter Kritik üben, denn schon im Frühjahr habe die Kreisverwaltung deutlich gemacht, dass die Zahlen vom Bund nicht stimmen, so Damm am Mittwoch im Kreistag. „Der Bund überträgt die Aufgabe, aber sie ist nicht ausreichend finanziert“, bemerkt Damm. Die Probleme muss das Landratsamt ausbaden.

Falsche Prognosen vom Bund

Als Grund für die hohe Nachzahlung in dem Bereich gab Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates, falsche Prognosen des Bundes an, nach denen der Planansatz berechnet worden ist. Der Bund sei davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen nach der Gesetzesänderung um 35 Prozent steigern werden. Doch das ist nicht eingetreten. „Bei uns haben sich die Fallzahlen so gut wie verdoppelt“, sagt Jörg Höllmüller. Konkret lagen dem Landratsamt im Juni im Bereich Unterhaltsvorschuss rund 2 030 zu bearbeitende Fälle vor. Ende September waren es bereits 3 463. Hinzu kommen noch einmal rund 540, die sich aktuell noch in Bearbeitung befinden. Im Bereich der Altersgruppe zwischen sechs und unter zwölf gab es bis Mitte September einen Zuwachs von rund 650 Leistungsberechtigten, in der neuen Altersgruppe ab zwölf bis unter 18 Jahre lagen rund 1 100 Anträge vor.

Mit der Gesetzesänderung, die Mitte August rückwirkend zum 1. Juli in Kraft getreten ist, bekommen Alleinerziehende nun bis zum 18. Lebensjahr ihres Kindes Unterhaltsvorschuss. Zuvor gab es den nur für maximal 72 Monate bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes.

Doch die gestiegenen Fallzahlen sind nicht das einzige Problem, mit dem sich die Verwaltung nach der Gesetzesänderung herumschlagen muss. Der Bund sei zudem ausgegangen, dass rund 80 Prozent der Antragsteller aus dem Bereich des Sozialgesetzbuches (SGB) II kommen. Auch diese Vorhersage sei nach Höllmüller nicht eingetroffen. „Bei uns sind es gerade einmal 50 Prozent. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses betrifft deutlich mehr Personengruppen. Die Finanzierung reicht nicht“, so der zweite Beigeordnete. Allein muss das Landratsamt die Gesamtkosten nicht abdecken. Auch Bund und Länder leisten ihren Beitrag. Der Anteil des Bundes ist von einem Drittel auf 40 Prozent gestiegen. Dadurch ist der Anteil der Kommunen von einem Drittel auf 30 Prozent gesunken.

Zwar kann die Verwaltung sich auch einen Teil der Kosten von den säumigen Elternteilen zurückholen. Doch dies gelinge aktuell nur in rund 23 Prozent der Fälle, wie Heidi Richter, die Leiterin der Abteilung Familie und Jugend, kürzlich sagte. Trotzdem ist Richter damit zufrieden. Denn anfangs lag die Quote bei nur 15 Prozent. Von fast der Hälfte der Elternteile falle die Rückforderung ohnehin weg, weil diese auf Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende angewiesen sind. Damit blieben, so Richter, lediglich knapp 60 Prozent, von denen noch Geld zu erwarten ist. Behalten kann der Landkreis die Rückzahlung dann allerdings nicht. Denn 40 Prozent gehen zurück an den Bund.

Die Ausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss haben sich aber nicht nur aufgrund der Fallzahlen erhöht. Weil es mehr Anträge zu bearbeiten gibt, musste auch das Personal in den Abteilung des Bereiches Familie und Jugend aufgestockt werden. Ursprünglich haben sich neun Mitarbeiter um die Anträge gekümmert. Jetzt sind es zwölf. Hinzu kommen zwei weitere Neueinstellungen.

Die Fakten zum Unterhaltsvorschuss

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hat ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und bei einem Elternteil lebt, wenn das zweite Elternteil keinen Unterhalt zahlt oder verstorben ist. Das Kind darf keine Leistungen nach SGB II erhalten.

Kinder unter sechs Jahren erhalten 150 Euro, unter zwölf 201 Euro, Jugendliche unter 18 erhalten 268 Euro.

Erforderlich ist ein schriftlicher Antrag des alleinerziehenden Elternteils beim zuständigen Jugendamt.

Änderungen zum Wohnort des Kindes, zu einer Heirat des alleinerziehenden Elternteils oder einer Berufsausbildung des Kindes und anderes müssen sofort dem Amt mitgeteilt werden. (Quelle: Landratsamt Mittelsachsen)

