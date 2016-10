Kreis will Schwimmhalle loswerden Das Kamenzer Hallenbad ist ab Sommer 2018 nur noch teilweise im Kreis-Etat verankert. Eine „kommunale Lösung“ wird angestrebt.

Der Unterhalt einer Schwimmhalle ist eine teure Angelegenheit. Auch in der Aktion „bewegter Kindergarten“ (Foto). Der Landkreis Bautzen hat 2015 zum Beispiel 175 000 Euro in das Hallenbad zugeschossen und rechnet in diesem Jahr sogar mit einem Manko von 350000 Euro. Das hängt u. a. vom jeweiligen Sanierungsaufwand ab. Ab September 2018 soll dieser jenen Städten und Gemeinden obliegen, die ihre Grundschüler hier im Schwimmunterricht haben. Womöglich in einem Zweckverband? Das ist noch völlig unklar ... © Rene Plaul

Der Doppelhaushalt des Landkreises Bautzen für 2017/18 wurde am Montag vom Kreistag abgesegnet. Bei einem Etatumfang von rund 515 Millionen Euro pro Jahr rechnet die Verwaltung ab 1. September 2018 ohne „Erträge“ und „Aufwendungen“ für das Kamenzer Hallenbad, wobei die Personalkosten bis Ende 2018 im Haushalt verankert bleiben. Landrat Michael Harig begründet die Abgabe der Schwimmhalle in der Macherstraße u. a. mit der Gleichbehandlung. Der Kreis leistet sich nur in Kamenz einen Badbetrieb, ansonsten obliegt dies den Städten und Gemeinden. Eine solche „kommunale Lösung“ werde jetzt auch für Kamenz angestrebt.

Sie könnte alle Kommunen treffen, deren Grundschulkinder in der Kamenzer Halle Schwimmunterricht nehmen, also die meisten im Altkreis Kamenz. Ein erstes Gespräch hatte noch keine Lösung gebracht. Wie Kreissprecher Gernot Schweitzer auf SZ-Nachfrage mitteilte, könnte auch „ein regionales Versorgungsunternehmen wie die Ewag Kamenz“ infrage kommen. Die Firmenstruktur mit einem Trinkwasserzweckverband als Hauptaktionär macht dies aber eher schwierig. (fro)

