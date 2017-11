Kreis will Lücken im Radwegenetz schließen Reichenbach hat seine Problemstellen und Hinweise zugearbeitet. Am Mittwoch können Bürger dazu mitreden.

In Höhe des ehemaligen Motels zwischen Reichenbach und Markersdorf endet der Radweg. Wer weiter will, muss erst mal an der B 6 entlang. © SZ-Archiv/Gail

Reichenbach. Wer wie dieser Radfahrer auf dem kürzesten Weg von Markersdorf nach Reichenbach unterwegs ist, muss das erste Stück an der Bundesstraße entlang fahren. Der Radweg beginnt erst in Höhe des ehemaligen Motels am Kanonenbusch. Er wurde von Reichenbach aus vor über elf Jahren gebaut. So lange gibt es auch den Wunsch, den Weg von hier aus in Richtung Markersdorf fortzuführen. Daraus ist bislang nichts geworden, aus verschiedenen Gründen. Seit einem Jahr ist bekannt, dass sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zumindest wieder mit den Plänen für diesen Weg bis zum Gewerbegebiet befasst.

Für Reichenbach ist dieser Anschluss eine von mehreren Problemstellen. Deshalb hat die Stadt jetzt auch die Aufforderung genutzt, um diese wunden Punkte und Hinweise zu prüfen und dem Landratsamt in Görlitz zuzuarbeiten. Sie stimmen in großen Teilen mit den Überlegungen überein, die die Landkreisbehörde bereits zu ihrem Radwegekonzept angestellt hat, bestätigt der Reichenbacher Hauptamtsleiter Karl-Heinz Vogel. Der Landkreis sei momentan dabei, dieses Konzept zu überarbeiten, sagt er. Die Gemeinden waren deshalb aufgefordert, sich damit zu befassen.

Aus Reichenbacher Sicht fehlen an mehreren Stellen so wie nach Markersdorf Anschlüsse an bereits vorhandene Radwege. In Richtung Löbau zum Beispiel können Radfahrer von der Kleinstadt aus zwar die alte B 6 nutzen. Dann landen sie aber auch hier auf der Bundesstraße. In Richtung Döbschütz ist von Reichenbach aus mit einem separaten Weg in Biesig Schluss. Die gesamte weitere Strecke müssten Radfahrer entweder an der S 124 entlang fahren oder auf kleinere Straßen und Wege durch die Orte ausweichen.

Für Ausflügler und Radtouristen spielen solche „Umwege“ oft keine Rolle. Im Gegenteil, sie bevorzugen ruhige Touren entlang von Feldern und durch Waldgebiete. Das bestätigt Karl-Heinz Vogel. Seiner Beobachtung nach nehme aber der Alltagsradverkehr zu. Für den Weg zur Oberschule in Reichenbach oder den Weg zur Arbeit sei das Rad zunehmend eine Alternative zu Auto, Bus und Bahn. Da sei allerdings der kürzeste Weg für die Radfahrer entscheidend. Und der führe in den meisten Fällen an den stark befahrenen Staats- und Bundesstraßen entlang. Da sei es gut, so Herr Vogel, dass Strecken wie die Betonstraße zwischen Gersdorf und Reichenbach, in das Radwegenetz des Landkreises aufgenommen werden sollen. Für Sohland ist jetzt auch die Idee entstanden, einen Radweg nicht an der Ortsdurchfahrt entlang zu planen, sondern oberhalb auf der „Alten Straße“. Bei der dringend nötigen Sanierung der Kreisstraße durch Sohland würde dann nur ein Gehweg für Passanten neben der Fahrbahn gebaut werden. Lückenschlüsse werden außerdem an der Reichenbacher Ortsumfahrung und an der S 111 benötigt. Als Beispiel nennt der Hauptamtsleiter das Stück von Oberreichenbach bis zur Napoleonbrücke und den Bereich zwischen Borda und Schöps.

Dem Landkreis Görlitz sind solche Anbindungen wichtig. Der Kreis verfügt bereits über ein Netz an Radwegen, die teils auch an Radfernwege anknüpfen. Auf kleinen regionalen Radtouren lässt sich das Kreisgebiet gut entdecken. Von den 20 Touren über rund 627 Kilometer verlaufen gleich mehrere im Raum Reichenbach, Königshain und Vierkirchen. Von der Aufnahme zusätzlicher Wege in das Landkreiskonzept erhoffen sich die Gemeinden auch Zuschüsse für die Instandhaltung. Sie sind dann grundsätzlich über die Richtlinie für den kommunalen Straßenbau förderfähig, bestätigt Julia Bjar, Sprecherin im Landratsamt. Für die Gewährung einer Pauschale für die Instandsetzung und Erneuerung muss ein selbstständiger Radweg als beschränkt-öffentlicher Weg mit Zweckbestimmung „Radweg“, öffentlicher Feld- und Waldweg oder Eigentümerweg gewidmet sein. Er muss sich außerdem in der Baulast der Gemeinde befinden und Bestandteil einer Radverkehrskonzeption wie der des Landkreises sein. Die laufende Unterhaltung der Radverkehrsanlagen muss aus Haushaltsmitteln der Gemeinden bestritten werden. Für straßenbegleitende Radwege wie dem zwischen Reichenbach und dem ehemaligen Motel gibt es keine Förderungen. Weil der Landkreis in sein Konzept auch Hinweise der Bürger aufnehmen will, finden dazu Informationsrunden statt, eine davon am Mittwoch, um 17 Uhr, im Reichenbacher Via-Regia-Haus.

