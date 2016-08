Kreis vertagt Brückenbau An der Kreisstraße bei Littdorf wird 2016 nicht mehr gebaggert. Am Geld hängt es in diesem Fall nicht.

Eigentlich sollte in diesem Jahr bei Littdorf ein Durchlass verschwinden und stattdessen eine Brücke gebaut werden. Doch der Landkreis vergibt keinen Auftrag mehr. Das Projekt ist auf 2017 verschoben worden. Mindestens. „Der Baubereich befindet sich im Naturschutzgebiet. Deshalb muss ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden“, erklärte Dirk Schlimper, Referatsleiter Kreisstraßenbau, am Dienstag bei einem Pressegespräch in Freiberg. Das Striegistal ist an dieser Stelle ein ausgewiesenes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) und unterliegt damit einem speziellen Schutz. Jeder Eingriff in die Natur muss deshalb genauestens überprüft und aufwendig beantragt werden.

Deshalb können die Bagger auch erst später an der Straße in Richtung Grunau (K 7596) anrollen. Momentan fließt die Schnauder, so heißt der Bach, unterirdisch durch ein 36 Meter langes Rohr in Richtung Striegis. Darüber befindet sich ein Damm, über den früher einmal ein Straßenast führte. Der Damm soll zurückgebaut und der alte Bachlauf freigelegt werden. Ziel ist es, ein naturnahes Gewässerbett herzustellen. „Hätten wir von der Bauweise alles so belassen, wie es ist und nur die Schäden beseitigt, wäre kein Planfeststellungsverfahren erforderlich gewesen“, sagte Dirk Schlimper. Die von ihm angesprochenen Schäden sind eine Folge des Juni-Unwetters vor drei Jahren.

Diese Maßnahme ist nicht die einzige, die die Kreisverwaltung auf das kommende Jahr vertagt. Insgesamt handelt es sich um zehn Bauvorhaben. Dies habe ganz unterschiedliche Ursachen, erklärte der erste Beigeordnete Lothar Beier. Zum einen aus planerischen beziehungsweise verfahrenstechnischen Gründen, wie sie in Littdorf vorliegen. Und zum anderen, weil Fördermittel nicht zur Verfügung stehen. Ein Beispiel dafür ist die geplante Sanierung der Straße in Kiebitz. Das rund 980 000 Euro teure Vorhaben sollte eigentlich kommenden Monat beginnen. Nun ist die Rede davon, dass die Arbeiten frühestens im Mai starten werden (DA berichtete). Dass die Fördertöpfe leer sein würden, sei so nicht absehbar gewesen, warb Landrat Matthias Damm (CDU) um Verständnis.

Ob der Baustart 2017 gelingt, hängt von einem wesentlichen Faktor ab: „Diese zehn Maßnahmen werden zum Großteil unter Vorbehalt der Haushaltungsplanung in das kommende Jahr übertragen samt den Eigenmitteln“, erklärte Lothar Beier.

Andernorts läuft es besser. Das Bauprogramm des Landkreises im Bereich Straßen läuft auf Hochtouren. Insgesamt werden 25 Maßnahmen in diesem Jahr abgearbeitet. Acht seien bereits abgeschlossen. Dafür investiert der Landkreis mehr als 20 Millionen Euro.

Laut Landrat Damm gebe es einen „Reparaturstau. Teilweise ist das Straßennetz in einem sehr schlechten Zustand“, sagte er. Doch auch wenn noch so viel Geld zur Verfügung stehe, könne nicht überall gleichzeitig gebaut werden. „Die Planungsbüros und die Baufirmen sind ausgelastet“, zählte er die Gründe auf. Insgesamt umfasst das mittelsächsische Kreisstraßennetz etwa 710 Kilometer.

