Die Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ ist zum Erfolgsmodell geworden. Sie wird traditionell in Döbeln, Freiberg und Mittweida veranstaltet. Sie ist nur ein Bestandteil der Landkreis-Initiative, um Fachkräfte zu finden und zu binden. © Archiv/André Braun

Die Bevölkerungsprognose für den Landkreis Mittelsachsen ist düster. „Seit 1990 hätte der Kreis, wenn es ihn damals in dieser Form bereits gegeben hätte, rund 90 000 Einwohner verloren.“ Das sagte Landrat Matthias Damm (CDU) während der zweiten Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Döbeln. Die Krux: Wo weniger Leute leben, stehen weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. „Gab es 1995 noch mehr als 251 200 Erwerbsfähige, werden es 2025 nur noch rund 155 600 sein. Allein zwischen 2015 und 2025 gehen uns laut den Prognosen des Statistischen Landesamtes Sachsen rund 35 000 verloren“, so Damm. Doch das sei kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren. Stattdessen entwickelt die Kreisverwaltung gemeinsam mit zahlreichen Partnern vor allem seit den vergangenen etwa drei bis fünf Jahren Konzepte, um – im Idealfall – eine Trendwende herbeizuführen.

Doch es gebe auch eine Vielzahl an Problemen, auf die der Kreis nur bedingt Einfluss habe.

Verkehrsinfrastruktur als Standort- und Wirtschaftsfaktor

Das A und O für die Ansiedlung von Unternehmen ist die Infrastruktur, meint Thomas Kolbe, Präsident der IHK-Regionalversammlung Mittelsachsen. Von Döbeln aus seien dank der Autobahnanbindung die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz zügig zu erreichen. „Aber gerade was die Anbindung von Freiberg und das Erzgebirge an die Autobahn betrifft, gibt es Nachholbedarf. Was kann der Landkreis dahingehend tun, um das zu ändern?“, wollte Kolbe wissen. In den 1990er Jahren sei in Sachen Verkehrsinfrastruktur viel versäumt worden. „Schon damals hätte ein mindestens dreispuriger Ausbau von Freiberg in Richtung Autobahn erfolgen müssen. Dafür ist es jetzt zu spät. Heutzutage sitzt immer irgendwo ein Frosch auf der Trasse und verhindert solch ein Vorhaben“, meint Matthias Damm. Nun gehe es nur noch darum, das vorhandene 700 Kilometer umfassende Kreisstraßennetz zu erhalten und auszubauen. Dafür würde jedoch viel mehr Geld benötigt. „Wenn die Mittel weiterhin nur in dem Maß fließen wie bisher, sind wir erst in 50 Jahren mit der Sanierung durch. Selbst wenn das Budget verdoppelt wird, dauert es 20 Jahre“, sagte er. Gerade im ländlichen Raum seien die Straßen Lebensadern. An der Fördermittelpolitik des Freiststaates übte er massive Kritik: „Ich verstehe nicht, warum die Mittelfreigabe erst im Juli, August erfolgt und Baumaßnahmen damit entweder erst in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden können, oder gleich ins neue Jahr verschoben werden müssen.“

Rund neun Millionen Euro Fördergeld für den Regionalverkehr

Goldschmiedin Andrea Gerlach aus Freiberg bemängelte den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Die Auszubildenden müssen in die Berufsschulen. Das ist nicht immer einfach, mancherorts auch gar nicht möglich.“ Damm verdeutlichte, dass der Kreis in den Regionalverkehr – und damit auch in die Schülerbeförderung – jährlich zwischen acht und neun Millionen Euro an Zuschüssen investiert. „Der ÖPNV ist aber ein zwiespältiges Thema: Einerseits muss die Erreichbarkeit gegeben sein, andererseits ist es auch eine Frage der Auslastung und damit Wirtschaftlichkeit.“

Kreis als Vermittler im Bereich der digitalen Infrastruktur

Die anwesenden Gewerbetreibenden sind sich einig: Der Breitbandausbau muss vorangetrieben werden. Auch Damm bezeichnete die aktuelle Situation als „völlig unbefriedigend“. Das schnelle Internet gehöre zur Daseinsvorsorge. „Der Ausbau darf nicht Sache der Kommunen sein. Es fehlt die zentrale Steuerung auf Bundes- oder Landesebene.“ Die Kreisverwaltung unternehme hier schon mehr, als sie müsste. „Wir versuchen uns als Vermittler zwischen den Städten und Gemeinden, Planungsbüros und der Telekom“, sagte er.

Vielfältige Angebote für die Suche nach Praktika und Arbeitsplätzen

Ein Hauptaugenmerk legt der Landkreis auf die Berufs- und Studienorientierung sowie die Fachkräftegewinnung. Als Beispiele nannte Matthias Damm die eigens geschaffene Internet-Plattform Wirtschaft in Mittelsachsen sowie das darüber abrufbare Karriereportal. „Dieses umfasst aktuell 244 Firmen mit 531 Angeboten für Praktika, Ausbildungs-, Teilzeit- und Vollzeitstellen.“ Bei den drei diesjährigen Ausbildungsmessen hätten sich 207 regionale Firmen insgesamt rund 6 400 Besuchern präsentiert.

Augrund des Erfolgs werde es eine Neuauflage im September 2018 geben. Bereits im März wird die Woche der offenen Unternehmen angeboten (DA berichtete).

Nestbauzentrale als erfolgreicher Anlaufpunkt für Zuzügler

Mit der Nestbauzentrale hat Mittelsachsen im vergangenen Jahr ein Angebot geschaffen, das es so in keinem anderen sächsischen Landkreis gibt: Von Döbeln aus werden Rückkehrer, Zuzügler, Bleibewillige beraten: Wo gibt es Bauland, Wohnungen, Arbeitsplätze? „Mit Stand vom 10. Oktober haben die Kollegen 168 Beratungen durchgeführt, davon 53 Rückkehrer, 32 Bleibewillige und es haben sich zehn Zuzüge ergeben“, sagte Matthias Damm. Zudem hätten 18 Unternehmen den Service in Anspruch genommen. Sein Fazit: „Es ist ein mühsames Geschäft, aber es zahlt sich auch langsam aus.“

