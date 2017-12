Kreis und Land für ein schnelles Netz

Meißen. Die Ankündigung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und seines Wirtschaftsministers Martin Dulig (SPD), den Breitbandausbau nunmehr vollständig über Fördermittel zu finanzieren, stößt auf breite Zustimmung des Landkreises. Landrat Arndt Steinbach (CDU) lobt die neue Staatsregierung dafür. „Der Kreistag hat für den Landkreis Meißen bereits ein ähnliches Modell beschlossen, um die Gemeinden bei den bisher notwendigen Eigenanteilen solidarisch zu unterstützen. Natürlich freuen wir uns, wenn der Freistaat diesen Gedanken aufnimmt und die Finanzierungslücke nunmehr durch Landesmittel geschlossen wird.“

Nachdem der Breitbandausbau insbesondere in den kleineren und dünner besiedelten Gemeinden des ländlichen Raumes in der letzten Zeit etwas ins Stocken kam, kann der Schritt in die Gigabit-Gesellschaft nun hoffentlich erfolgreich gegangen werden. Der Landkreis Meißen steht diesbezüglich fest an der Seite der Gemeinden und finanziert einen Koordinator, dessen Stelle derzeit bei der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH ausgeschrieben ist. Wenn auch diese Maßnahme von den Förderungen des Landes getragen wird, wäre das Paket perfekt. Damit zeige die Regierung unter ihrer neuen Führung ihr Potenzial, so Landrat Steinbach: „Ich wünsche mir, dass Michael Kretschmer und Martin Dulig weiterhin erfolgreich für den Freistaat und seine Menschen agieren.“ (SZ)

zur Startseite