Kreis sucht künftige Straßenwärter Konkrete Hilfen bei der Berufs- und Studienwahl werden beim Berufsinformationstag angeboten.

Zum Berufsinformationstag lädt das Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft (BSZ) „Julius Weisbach“ für Sonnabend nach Freiberg ein. Mitarbeiter des Landratsamtes werden dort vertreten sein. „Von 9 bis 13 Uhr werden die Berufsbilder Verwaltungsfachangestellter und Straßenwärter vorgestellt. Bis zum 30. November können sich die Schulabgänger mit einem guten bis sehr guten Zeugnis der neunten beziehungsweise elften Klasse für den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten bewerben“, teilte Kreissprecher André Kaiser am Montag mit.

Die Bewerbungsfrist für die Lehre zum Straßenwärter läuft bis 15. Januar 2017. Voraussetzungen sind ein Notendurchschnitt von 3,0 der Klasse 9, technisches Verständnis sowie Interesse für handwerkliche Tätigkeiten.

Die GSQ Freiberg mbH und das BSZ laden in Zusammenarbeit mit rund 70 Unternehmen und Institutionen der Region zur berufsorientierenden Beratung ein. „Für Jugendliche in den oberen Klassenstufen der Oberschulen und Gymnasien werden konkrete Hilfen bei der Berufs- oder Studienwahl angeboten“, so Kaiser. (DA)

