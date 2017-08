Kreis sucht Besitzer für Rinder Einem Eigentümer von Rindern mussten die Tiere weggenommen werden. Jetzt werden sie vom Landratsamt Bautzen versteigert.

Das Landratsamt Bautzen versteigert Rindert. © dpa

Eine Versteigerung mit traurigem Hintergrund steht am Mittwoch im Landratsamt an. Die Kreisverwaltung sucht neue Besitzer für mehrere Rinder. Die Tiere wurden ihrem Eigentümer weggenommen, weil dieser sie nicht artgerecht versorgt und untergebracht hatte. Nach Angaben des Landratsamtes waren die Rinder angekettet. Das verstößt gegen den Tierschutz. Weil die vorläufige Unterbringung in einem anderen Stall teuer ist, sucht der Kreis nun möglichst schnell einen neuen Besitzer. Konkret handelt es sich um fünf Mutterkühe, drei davon mit Kalb. Hinzu kommen ein weibliches Rind, ein weibliches Jungrind und ein Jungbulle.

Interessenten müssen zur Versteigerung eine Viehverkehrsverordnungsnummer und ein Schreiben des Amtstierarztes vorlegen, das die Möglichkeit zur artgerechten Haltung von Rindern bestätigt. (szo)

Öffentliche Versteigerung von Rindern, 23. August, 10 Uhr, Landratsamt Bautzen, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Bahnhofstr. 7, Raum 1.22

