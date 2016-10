Kreis stellt Mittweidaer Krankenhaus neu auf Die Klinikgesellschaft hat doch eine Zukunft. Das medizinische Spektrum könnte künftig sogar größer werden.

Ähnlich, wie das Freiberger Krankenhaus wird auch die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH in die Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH integriert und damit das Bestehen der LMK gesichert. © André Braun

Der Standort und die Finanzierung der angeschlagenen Landkreis Mittweida gGmbH (LMK) seien gesichert. Das medizinische Spektrum werde erweitert und ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Rochlitz aufgebaut. Außerdem sei die Schaffung einer Pflegeeinrichtung geplant, zählt Landrat Matthias Damm (CDU) auf. All das sei das Ergebnis der Neustrukturierung der LMK. Die Mitglieder des Kreistages haben in ihrer Sitzung am Mittwoch mehrheitlich entschieden, dass die LMK zu 94 Prozent unentgeltlich in die Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH (VGE) eingebracht wird. Sechs Prozent verbleiben beim Landkreis. Das habe steuerliche Gründe. Im Vorfeld hat die Eureos Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein unabhängiges Gutachten erstellt. Das beziffert den Wert der LMK auf 4,5 Millionen Euro. An die VGE fließt aber kein Geld. Integriert werden sogenannte Sacheinlagen. In diesem Fall sind das, neben dem Krankenhaus Mittweida, das Altenpflegeheim Schweikershain, das MVZ Mittweida und die Mittweida Servicegesellschaft. An der VGE sind der Landkreis zu 74 Prozent und die Sana Kliniken AG zu 26 Prozent beteiligt.

„Es ist noch nicht alles erreicht, aber es ist ein wichtiger Schritt“, meint Damm. Nun müssen die Gesellschafterverträge der VGE und der LMK entsprechend geändert werden. Darüber soll der Kreistag in seiner Dezembersitzung entscheiden. Zu klären seien außerdem die Überbrückungs- und Sanierungsfinanzierung, die Geschäfts- und Betriebsführung, Personalentscheidungen und die medizinische Absicherung. Konkreter will der Landrat im Moment noch nicht werden. Nur so viel sagt er: „Weitere Entlassungen von Mitarbeitern, als jene die bisher vorgenommen wurden, sind zurzeit nicht geplant.“

Bereits im Juni vorgestellte Pläne seien nach wie vor relevant. Damals war vom LMK-Aufsichtsrat beschlossen worden, die Sanierung des Unternehmens in drei Jahren abzuschließen und ab 2022 ein nachhaltiges positives Ergebnis zu erzielen. Zuletzt machte die LMK Verluste. Vorgesehen sei zudem der Ausbau der Kardiologie sowie die Erschließung weiterer Leistungsfelder, etwa im Bereich der Gefäßchirurgie.

Trotz der erzielten Fortschritte bei der Weiterführung der LMK geht manchem Kreisrat das Erreichte noch nicht weit genug. Heiko Hessenkemper (AfD) stellt den Antrag, die Entscheidung über die Integration der LMK in die VGE zu verschieben, bis alle Details der Entwicklung der LMK geklärt seien. Dem widerspricht unter anderen Sven Krüger (SPD). „Wir müssen einen Schlussstrich ziehen und Ruhe für die Mitarbeiter und Patienten erreichen“, sagt er. Gleichzeitig bat er darum, einmal pro Jahr im Kreistag über die wirtschaftliche Situation der LMK zu informieren, „damit wir überprüfen können, ob das, was wir beschließen, die entsprechende Tragweite hat.“ Auch Jörg Woidniok (CDU) spricht sich dafür aus, dass die Kreisräte den Weg frei machen sollten, „dass die Menschen zwischen Roßwein und Mittweida auch künftig hochwertige Krankenhausleistungen in Anspruch nehmen können.“ Der Antrag von Hessenkemper wird mehrheitlich abgelehnt.

Seit fast einem Jahr steht die angeschlagene LMK im Fokus. Maßgeblich zur wirtschaftlich schwierigen Situation hatte die Klinik in Rochlitz beigetragen. Unter dem Strich hatte die LMK im vergangenen Jahr ein Minus von zwei Millionen Euro zu Buche stehen, davon machte 1,7 Millionen Euro der Standort Rochlitz aus. (mit sol)

