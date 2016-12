Kreis spart sich in schwarze Zahlen Der Kreistag soll morgen Haushalt und Sparkonzept beschließen. Es wird knapp.

Sparpolitik ist angesagt im Landratsamt Görlitz. © nikolaischmidt.de

In vier Jahren 26 Millionen Euro. Diese Summe will der Landkreis bis 2019 einsparen oder durch Mehreinnahmen decken. So hieß das Ziel aus dem Frühsommer – bei einem jährlichen Etat von rund 500 Millionen Euro, von denen 60 Prozent Sozialausgaben sind. Ein halbes Jahr später stehen Landrat Bernd Lange und sein für Finanzen zuständiger Beigeordneter Thomas Gampe kurz vorm Durchbruch: Der Kreistag soll am morgigen Mittwoch sowohl den Doppelhaushalt für die beiden nächsten Jahre beschließen als auch ein aktualisiertes Sparkonzept. Noch bis kurz vor der Sitzung laufen die entscheidenden Beratungen in den Fraktionen, so wird sich tatsächlich erst bei der Abstimmung zeigen, ob Lange und Gampe für ihre Pläne eine Mehrheit haben.

Vieles aber haben die Kreisräte schon in den vergangenen Monaten beschlossen: Für die Schülerbeförderung müssen die Eltern nun pro Kind und Monat zwei Euro mehr zahlen, für die Nutzung von Turnhallen und Stadien müssen die Vereine stärker in die Kasse greifen. Der Kreistag wird bei sich selbst sparen und weniger tagen, die Verwaltung beim Personal, dem Wachschutz und der unentgeltlichen Nutzung von Dienst-Pkws den Rotstift ansetzen. Hilfreich ist auch die Verständigung mit der Stadt Görlitz, die ebenso am Mittwoch zur Abstimmung steht. Statt 300000 Euro überweist der Landkreis künftig nur noch 185 000 Euro an die Stadt für Musikschule und Volkshochschule. An den Kosten der Denkmalschutzbehörde im Görlitzer Rathaus beteiligt sich der Kreis jährlich mit 275 000 Euro, dafür gleicht die Stadt ihre Beitragssatzung für Kitas an und belastet Familien für die Betreuung von Geschwistern höher als bislang. Das soll dem Kreis 375000 Euro sparen helfen. Manche Absicht vom Frühsommer musste die Kreisspitze auch beiseite legen. So gibt es zwar eine formale Kürzung des Zuschusses an die Kultur- und Weiterbildungs GmbH, die für den Kreis die Musikschulen, Volkshochschulen und Bibliotheken betreibt. Aber die dadurch fehlenden 100000 Euro erhält sie aber von der Beteiligungsgesellschaft des Kreises. Dafür hilft der Bund in erheblichem Ausmaß. Die verschiedenen Entlastungen kommen auch an der Neiße an. Im günstigsten Fall beziffert Thomas Gampe diese Hilfen auf rund elf Millionen Euro ab 2018, schon ab kommendem Jahr werden es sechs Millionen Euro sein.

Dass es am Mittwoch trotzdem knapp wird, liegt an zwei Dingen, die zusammenhängen. Unverändert hat der Kreis keine Zusicherung über 1,5 Millionen Euro aus Dresden, mit denen die Landesregierung wenigstens zu einem geringen Teil die hohen unverschuldeten, sozialen Kosten des Kreises ausgleichen soll. Und: Die Kreisumlage soll wie im Frühsommer beschlossen auf 34,33 Prozent steigen, Städte und Dörfer müssen also mehr an die Kreiskasse zahlen. Diese Zahl steht zwar schon im Sparkonzept vom Frühsommer. Doch hoffte mancher Rathauschef damals noch, das durch zusätzliche Einsparungen die Umlage doch geringer ausfallen könnte.

