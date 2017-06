Kreis spart bei Sporthalle Ein Schmuckstück ist der neue Bau in Großröhrsdorf. Jetzt liegt die Schlussrechnung vor.

Blick in die Sporthalle in Großröhrsdorf. © Matthias Schumann

Es ist jetzt schon fast drei Jahre her, als die neue Dreifeldsporthalle des Landkreises in Großröhrsdorf feierlich eröffnet wurde. Es war ein Millionenprojekt. Jetzt liegt endlich auch die Schlussrechnung für den Neubau im Schulzentrum mit Gymnasium und Oberschule vor. Mit einer Summe in Höhe von ganz genau 6 300 916,81 Euro ist der Bau etwas günstiger geworden als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt lagen die Kosten damit rund 200 000 Euro unter dem geplanten Wert, so Landrat Michael Harig (CDU). Die Halle wurde auch mit Tribünen ausgestattet und bietet 600 Zuschauern Platz. In erster Linie ist es natürlich eine Schulsporthalle, aber in Kombination mit Vereins- und Wettkampfsport. So kann das 45 Meter lange Spielfeld mit Trennvorhängen in drei Felder geteilt werden. Die Halle ist auch Spielstätte der Handballerinnen des Zweitbundesligisten HC Rödertal. (szo)

