Kreis sieht keinen Bedarf für Lessingschul-Campus

Die Lessingschule in Kamenz steht seit fast fünf Jahren leer. Sie wird demnächst als Interimslösung für die 2. Oberschule in Schuss gebracht, die selbst saniert wird. Im dritten Schritt beim Umbau des Kamenzer Schulstandortes erhält die Lessingschule einen Anbau. Für mögliche Sportstätten oder gar einen Campusausbau an dieser Stelle gibt es derzeit keine Veranlassung, weil es keinen Bedarf gibt, so die Kreisverwaltung.

Udo Witschas ist 1. Beigeordneter des Landrates im Landratsamt in Bautzen.

Der „gymnasiale Campus“ unterhalb der Lessingschule bewegt derzeit die Gemüter in Kamenz. Provoziert wird die Debatte im Wesentlichen auch durch die seit etwa zwei Jahren verfolgten Stadtpläne, im unteren Teil der früheren Gartenanlagenfläche eine größere Handelseinrichtung zu etablieren, zum Beispiel einen Supermarkt mit ergänzenden Einrichtungen, wie einem Café. Dagegen regt sich Widerstand, weil die Fläche in der Tat für eine schulische Nutzung geeignet wäre. Eine Bürgerinitiative hat sogar einen Bürgerentscheid in der Frage „Campus oder Supermarkt“ angeregt. Dies berührt auch die Verantwortung des Schulträgers, wie Oberbürgermeister Roland Dantz jetzt in einem Gespräch mit der SZ betonte. Der gymnasiale Campus an der Lessingschule habe Priorität für die Stadt. Die noch zu bestimmende Campus-Lösung bilde den Kern für die Entwicklung dieses Gebietes. „Das Dilemma ist, dass die Entscheidung des Landkreises als Schulträger noch aussteht.“ Diese Aussage will der 1. Beigeordnete des Landrates Udo Witschas, der das Gesamtvorhaben auf dem Tisch hat, so nicht stehen lassen. Die SZ hat ihn befragt:

Herr Witschas, was plant der Landkreis denn nun konkret an der Henselstraße?

Der Landkreis ist Schulträger des Gymnasiums. Die Stadt hat immer den Wunsch vertreten, den Standort des Gymnasiums von der Macherstraße auf die Henselstraße zu verlegen. In Abstimmung mit der Stadt haben wir mit den Planungen für ein dreizügiges Gymnasium in der Lessingschule begonnen und im letzten Jahr die ersten Verträge mit der Stadt abgeschlossen. Auch die Fördermittel für das Projekt sind vom Freistaat Sachsen bewilligt worden.

Das klingt jetzt recht reibungslos, aber da lag ja auch ein langer Streit zugrunde, wie wir wissen ...

Die Schulstandortfrage in Kamenz war sehr kompliziert. Eine Voraussetzung für die Verlagerung des Gymnasiums in die Innenstadt war zum Beispiel, dass der Freistaat das Gebäude des Gymnasiums auf der Macherstraße übernimmt, also dem Landkreis abkauft. Die Verhandlungen wurden Anfang des Jahres abgeschlossen – wir berichteten darüber. Damit war der Weg für den Ausbau der Lessingschule geebnet.

Diskutiert wird in Kamenz der Bau eines Sportplatzes unterhalb der Lessingschule. Ist das auch eine Option für den Landkreis?

Verhandelt und vertraglich mit der Stadt Kamenz vereinbart ist der Schulausbau der Lessingschule als dreizügiges Gymnasium. Der Neubau einer Sportstätte mit Campus am neuen Gymnasium ist nicht geplant.

Wo soll denn der Sportunterricht stattfinden – auf dem Jahnsportplatz?

Der Jahnsportplatz auf der anderen Seite der Oststraße ist derzeit die Sportstätte der 1. Oberschule. Dort werden wir natürlich etwas tun müssen, um die Bedingungen für die Oberschüler zu verbessern. Für die Schüler des künftigen Lessinggymnasiums stehen an der Macherstraße doch gute Schulsportstätten zur Verfügung.

Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen dorthin pendeln???

Das ist der Stand der Dinge. Im Vertrag mit der Stadt ist ein sogenannter „Finanzierungsvorbehalt“ für Sportstätten aufgenommen. Finanzieren kann man eine neue Sportanlage nur, wenn ein tatsächlicher Bedarf besteht. Der Bedarf ist mit der Sportanlage und der Dreifeldhalle am Flugplatz aber gedeckt. Wenn sich für diese ein neuer Eigentümer findet, ist über einen Neubau erneut zu verhandeln, weil erst dann ein Bedarf entsteht.

Sie betrachten den Schulsportbedarf also auf die ganze Stadt bezogen?

Natürlich, wie denn sonst? Wenn ich ein Schulsportprojekt plane, und das setzt Fördermittel, also Steuergelder voraus, muss ich eine mindestens 25-jährige Nutzung sichern. Die Abschreibungsfrist ist sogar 40 Jahre. In Kamenz hält der Landkreis unterm Hallendach derzeit acht Sportfelder und einen Turnraum vor. Um den Bedarf von den Schülerzahlen her abzudecken, bräuchten wir nur sieben Felder. Dass damit ein weiterer kreislicher Hallenbau nicht infrage kommen kann, liegt auf der Hand. Ungeachtet dessen müssen und werden wir für alle Kamenzer Schulen in unserer Trägerschaft gute Bedingungen für den Sportunterricht schaffen.

Setzt das bei den Schülerzahlen nicht auch langfristige Überlegungen voraus?

Sicher, aber auf welche Annahmen hin? Soll ich etwa mit Wunschdenken planen. Ich bin jedenfalls keiner, der falsche Hoffnungen wecken will.

Es ist doch abzusehen, dass die Lessingschule mit der Dreizügigkeit Probleme bekommen wird, oder nicht?

Wir haben den dreizügigen Ausbau geplant. So sind auch die Fördermittel durch die Stadt beantragt und die Verträge geschlossen worden. Unsere Kalkulationsgrundlage sind die Schülerzahlen, die vom Kultusministerium bis 2038/39 prognostiziert wurden. Von derzeit knapp 700 Schülern ist bis 2022/23 mit einem Anstieg auf 740 zu rechnen. Im Jahr 2038/39 werden dann rund 520 Schüler das Gymnasium besuchen. Das heißt, zwischendurch würde es etwas enger. Das kann man aber lösen.

Wie denn?

Zum Beispiel könnten Fachkabinette vorrübergehend im nahen BSZ eingerichtet werden. Aus unserer Sicht ist langfristig eine dreizügige Schule nötig. Wir sehen es als wirtschaftlich unverantwortlich an, mit Eventualitäten zu planen. Schließlich geht es um öffentliche Gelder, die wir in den Standort investieren. Sofern sich langfristig Gegebenheiten ändern, müssten wir zum gegebenen Zeitpunkt reagieren. Aus unserer Sicht sind alle offenen Fragen zum Ausbau des Lessinggymnasiums geklärt. Wir arbeiten intensiv an der Umsetzung des Projektes „Schulstandort Kamenz“.

Wie ist da der Stand konkret?

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Sanierung der Lessingschule als Interimslösung für die 2. Oberschule. Und für die Saarstraße wird geplant. Beim gymnasialen Anbau gab es Probleme vor der Vergabekammer. Eine Neuausschreibung wird aber wohl nicht nötig werden.

Gespräch: Frank Oehl

