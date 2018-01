Kreis setzt auf Partner in Russland

Bautzen. Der Landkreis Bautzen will künftig mit der russischen Region Kursk zusammenarbeiten. Dazu wollen Vertreter beider Seiten demnächst ein Memorandum unterzeichnen. Derzeit werden dazu nötige Termine abgestimmt. Angedacht ist, dass dazu Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) und der Gouverneur von Kursk, Alexander Michailow, jeweils in Bautzen und Kursk das Papier unterschreiben. Durch die Entwicklung einer Partnerschaft in verschiedenen Bereichen erhoffen sich beide Seiten allem voran Vorteile für die jeweilige Wirtschaft.

Neben besseren wirtschaftlichen Beziehungen ist auch eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Gesundheit und Tourismus angedacht. Die Region Kursk liegt im Süden Russlands und hat 1,1 Millionen Einwohner. Außerdem wollen beide Regionen so zu einem besseren Verhältnis zwischen Deutschland und Russland beitragen. Der Kreistag hatte auf seiner Sitzung im Dezember einstimmig die Anbahnung der Partnerschaft beschlossen. In beiden Regionen gebe es ein großes Interesse, Kontakte zu knüpfen, heißt es aus dem Landratsamt. (SZ/sko)

