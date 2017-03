Kreis rechnet mit vielen Nachzüglern Der Landkreis stellt sich auf bis zu 1 800 Familienangehörige ein. Aber verlässliche Prognosen gibt es nicht.

Stehen die Flüchtlinge bald wieder Schlange? Der Landkreis rechnet mit bis zu 1 800 Nachzüglern.

Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Mittelsachsen. Der Druck, neue Unterkünfte zu schaffen, ist weg. Die Proteste haben nachgelassen. Aber: „Die Situation hat sich noch nicht wesentlich entschärft“, sagte am Mittwoch Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl, während des Kreistages. „Es bleibt ein erhebliches Arbeitsfeld, das es zu bewältigen gilt“, ergänzte Landrat Matthias Damm (CDU).

Wie viele Asylbewerber leben derzeit im Landkreis Mittelsachsen?

Bis Ende 2016 sind 1 232 Flüchtlinge dem Landkreis zugewiesen worden. Zu dem Zeitpunkt lebten knapp 2 411 Männer, Frauen und Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften, Wohnprojekten und Wohnungen, die der Kreis zur Verfügung stellt. Darunter waren über 440 Flüchtlinge, die inzwischen eine anerkannte Aufenthaltserlaubnis haben. Diese fallen in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters. Von dem erhalten sie auch Geld für eine Unterkunft, die sie sich selbst suchen müssen.

Mit wie vielen Zuwanderernist noch zu rechnen?

Für 2017 gibt es keine verlässlichen Prognosen. „Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lässt sich darauf nicht mehr ein, da die Angaben zu unbestimmt sind“, erklärte Steinert. Der Freistaat hat Ende Oktober 2016 bei der Landrätekonferenz bekannt gegeben, dass voraussichtlich 19 000 Zuwanderer in diesem Jahr nach Sachsen kommen. Laut Verteilerschlüssel wären das für den Kreis 1 461 Personen. „Die kommen bei weitem nicht“, ist sich Steinert sicher. Bis Ende April rechnet die Landesdirektion Sachsen mit insgesamt 210 Asylbewerbern für Mittelsachsen. Bis März sind 138 angekommen, im April werden 50 erwartet. „Wenn das so bleibt, sind es Ende des Jahres um die 600“, spekulierte Steinert. „Aber die Zahl ist unter anderem davon abhängig, wie sich die Situation in den Krisengebieten entwickelt.“

Lässt sich sagen, wie viele ihre Familie nachholen?

Auch diese Zahl ist weitestgehend unbekannt und lässt sich nur abschätzen. Derzeit leben 1 168 anerkannte Flüchtlinge im Kreis. Steinert vermutet, dass etwa die Hälfte, knapp 600 Personen, ihre Familie nachholt. Er rechnet im Schnitt mit drei Personen pro anerkanntem Flüchtling. Rein rechnerisch würde sich damit eine Summe von rund 1 800 Personen ergeben. „Es wird nicht knapp mit den Plätzen, aber wir müssen im Auge behalten, dass verstärkt Leute nachkommen werden“, meinte Steinert.

Wie ausgelastet sind die Unterkünfte derzeit?

Werden alle zur Verfügung stehenden Plätze summiert, gibt es derzeit eine Kapazität von über 3 050 Plätzen. Ausgelastet sind davon zurzeit 2 341. Das entspricht etwa 85 Prozent. Mehr sei nicht möglich, weil manche Flüchtlinge unter anderem aus familiären oder ethnischen Gründen nicht zusammen wohnen können, sodass in einigen Zimmern Betten unbelegt bleiben. „Wir haben einen ständigen Wechsel und werden dadurch immer freie Wohnungen haben“, erklärte Steinert. Die meisten Asylbewerber sind in Gemeinschaftsunterkünften, wie sie unter anderem in Döbeln, Freiberg sowie in Mobendorf zu finden sind, und in Wohnprojekten, wie in Waldheim oder Döbeln, untergebracht. 2016 und 2017 hat der Landkreis 1 072 Plätze in verschiedenen Einrichtungen geschlossen. Demnächst werden noch 50 in der Einrichtung an der Chemnitzer Straße 44 in Freiberg abgebaut. In Döbeln kann die Gemeinschaftsunterkunft nach der Sanierung wieder vollständig genutzt werden. Dort stehen über 200 Plätze zur Verfügung.

Was wird derzeit für die Integration der Flüchtlinge getan?

Leben, wohnen, arbeiten – die Integration hat viele Facetten. In Mittelsachsen gibt es inzwischen zahlreiche Hilfsangebote. Bei der Integration im Job unterstützen unter anderem zwei Arbeitsmarktmentoren. Einer ist beim DRK Döbeln-Hainichen ansässig. Insgesamt 126 Asylbewerber beteiligen sich derzeit an einer Integrationsmaßnahme für Flüchtlinge, die die Agentur für Arbeit fördert. „Die Nachfrage ist nicht so groß, wie angedacht“, sagte Steinert. Sachsenweit nutzen knapp 830 Flüchtlinge diese Form des Ein-Euro-Jobs. „15 Prozent davon kommen aus Mittelsachsen. Damit sind wir erst mal zufrieden. Es ist eine gute Möglichkeit der Integration“, so Steinert. Zwei Bildungskoordinatoren bemühen sich darum, dass die Sprach- und Integrationskurse in Mittelsachsen dem Bedarf angepasst werden. „Sie sind sehr gut eingeschlagen“, urteilte Steinert.

Im Einsatz sind zudem fünf Integrationskoordinatoren. Acht sollen es werden. Einer ist bereits ausgestiegen. „Ab 1. Juni soll die volle Mannschaft im Einsatz sein“, so Steinert. Im Aufbau befindet sich zudem eine Servicestelle für Sprach- und Integrationsmittler sowie Gemeindedolmetscherdienste. Diese Aufgabe übernimmt der Verein Be-Greifen aus Klosterbuch. In den Unterkünften und für die Betreuung der Flüchtlinge, die dezentral untergebracht sind, sind darüber hinaus 25 Sozialarbeiter im Einsatz.

