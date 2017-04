Kreis rechnet mit mehr minderjährigen Flüchtlingen 100 Kinder, die ohne ihre Eltern nach Deutschland geflüchtet sind, wohnen jetzt hier. Nur wenige Familien ziehen nach.

Manchmal zu zweit unterwegs: Nach Auskunft des sächsischen Flüchtlingsrates fliehen Kinder oft gemeinsam – das ältere Kind ist dann für das jüngere verantwortlich. © dpa/S. Kahnert

Die Gründe, warum sich Kinder und Jugendliche ohne Begleitung ihrer Eltern oder eines anderen volljährigen Familienmitglieds auf die gefährliche Flucht nach Europa machen, sind vielschichtig. „Gerade Jugendliche ab 14 Jahren machen sich auf den Weg, weil sie es in ihrer Heimat einfach nicht mehr aushalten“, sagt Mark Gärtner vom sächsischen Flüchtlingsrat. Die Not, sagt er, müsse groß sein, wenn es Minderjährige als rational vernünftig ansehen, ihren elterlichen Schutz aufzugeben. „In einigen Fällen sind die Eltern oder andere Verwandte bereits gestorben oder im Bürgerkrieg gefallen. Manche Familien schicken ihren ältesten Sohn allein auf die Flucht, in der Hoffnung, dass er bessere Chancen auf Asyl in Europa hat“, so Gärtner. Das passiert auch dann, wenn die Kinder jünger als 18 Jahre sind. Einige Familien hätten dabei die Hoffnung, später von ihren Kindern nachgeholt zu werden. „Das wollen die Kinder meist auch“, so Gärtner.

Auch für diese sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gilt an erster Stelle das Kindswohl gemäß der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sie besagt, dass das Land, in dem das Kind lebt, alles dafür tun muss, damit es ihm gut geht. Die Vereinten Nationen schreiben im Passus über Flüchtlingskinder, dass sich die jeweiligen Länder bemühen sollen, die Familien der Kinder ausfindig zu machen. Ist das nicht möglich, „so muss dem Kind derselbe Schutz gewährt werden, wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist“, heißt es in der Kinderrechtskonvention.

Darüber hinaus gelten für Minderjährige im deutschen Asylrecht besondere Regeln. So können sie grundsätzlich nicht abgeschoben werden, solange es nicht in ihrer Heimat einen Verwandten oder ein Heim gibt, das bereit ist, sie im Heimatland wieder aufzunehmen. Auch werden minderjährige Flüchtlinge, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, im Unterschied zu Erwachsenen nicht in ein anderes EU-Land zurückgebracht, wenn sie Deutschland über dieses andere Land erreicht haben. Denn auch im Dublin-Verfahren, das diese Fälle regelt, sagt Mark Gärtner, stehe das Kindswohl an erster Stelle.

Für das Wohlergehen und die Unterbringung der Kinder ist das Jugendamt zuständig. Im Landkreis leben nach dessen Auskunft derzeit rund 100 minderjährige Ausländer. Fast die Hälfte von ihnen kommt aus Afghanistan, jedes sechste Kind stammt aus Eritrea oder Syrien. Weniger als fünf Kinder, die aktuell im Landkreis leben, kommen aus Krisengebieten wie Somalia, dem Iran und Irak, Pakistan, Gambia, Marokko und Guinea. Sie wohnen in Kinderheimen, meist zusammen mit deutschen Kindern. Weitere 37 Personen werden in Zuständigkeit des Jugendamtes betreut, leben jedoch nicht im Landkreis oder sind bereits volljährig. „Sie erhalten im notwendigen Maß noch Unterstützung bei der Integration“, sagt Irina Heise. Sie leitet das Kreis-Jugendamt derzeit kommissarisch.

Nicht alle wollen ihre Familie holen

Irina Heise teilt mit, dass seit 2015 neue Heime in Betrieb genommen werden mussten, um die minderjährigen Flüchtlinge vernünftig unterbringen zu können. „Der Landkreis rechnet mit weiteren Zuweisungen und legt in der Planung für 2017 einen Prognosewert von 196 unbegleiteten Minderjährigen zugrunde“, sagt Irina Heise. Das liege daran, weil die neu ankommenden minderjährigen Flüchtlinge gleichmäßig nach einem Schlüssel auf die Bundesländer und dann weiter auf die Kreise und Städte verteilt werden. Sachsen habe bisher im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl weniger Minderjährige aufgenommen als andere Bundesländer.

Deshalb hat der Jugendhilfeausschuss in den vergangenen beiden Jahren beschlossen, mit Fördergeld des Freistaats 43 neue Betreuungsplätze zu schaffen. Mit dem Lindenhof in Rathen ist bereits eine neue Einrichtung entstanden. Auf dem Sonnenstein in Pirna sowie in Sebnitz und Bannewitz werden drei weitere gebaut. „In diesen Einrichtungen werden, auch im Sinne der Integration, nicht nur geflüchtete Kinder und Jugendliche betreut, sondern auch deutsche, die wegen des Kindeswohls vorübergehend einen Heimplatz benötigen“, sagt Irina Heise.

Minderjährige Flüchtlinge haben einen Anspruch darauf, dass ihre Familien ebenfalls nach Deutschland kommen können, wenn sie noch in ihrer Heimat leben. Das geht allerdings nur, wenn sie vom Bundesamt für Migration und Flucht den vollen Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen. Und der Familiennachzug muss bis zum 18. Geburtstag der Kinder, die bereits in Deutschland leben, geschehen. Dieser Familiennachzug wurde in jüngster Zeit in den Medien immer wieder thematisiert.

Irina Heise sagt, dass dieses Thema bei einigen minderjährigen Flüchtlingen eine hohe Priorität habe, andere thematisierten dies weniger. „Nach der Statistik des Ausländeramtes haben seit dem 1. Juli 2016 bis zum Jahresende 2016 insgesamt elf minderjährige Flüchtlinge einen Familiennachzug angezeigt“, so Heise. Bisher eingereist sind dem Jugendamt zufolge drei Familien.

