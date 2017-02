Kreis nimmt Sechs-Millionen-Kredit auf Erstmals seit 2013 muss sich die Verwaltung Geld bei der Bank leihen. Der Freistaat hat jetzt die Notwendigkeit geprüft.

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Haushalt des Landkreises Mittelsachsen für das laufende Jahr bestätigt. Das teilte LDS-Sprecher Holm Felber am Freitag mit. Zur Finanzierung von Investitionen und Fördermaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von sechs Millionen Euro vorgesehen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Zahlen geprüft und ist zu dem Fazit gelangt, dass die Voraussetzungen für die Kreditaufnahme erfüllt sind: Die liquiden Mittel des Landkreises seien ausreichend, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. „Die mittelfristige Fortschreibung des Finanzplans weist in den Folgejahren 2018 bis 2020 Überschüsse im Zahlungsmittelbestand aus. Der Landkreis ist somit in der Lage, kontinuierlich und uneingeschränkt seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen“, erklärte Holm Felber.

Zuletzt hatte der Landkreis Mittelsachsen 2013 einen Kredit aufgenommen. Kreiskämmerer Andreas Müller hatte bei der Vorstellung des Haushaltes vorgerechnet: „Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden voraussichtlich von 15,6 Millionen Euro zum 1. Januar 2016 auf 17,3 Millionen Euro bis zum 31. Dezember 2017 steigen.“

Ebenfalls positiv bewertet die LDS, dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit 55,41 Euro pro Einwohner deutlich unter der als kritisch geltenden Verschuldungsgrenze von 250 Euro pro Einwohner liegt. Die Kreisumlage, mit der sich die Kommunen an der Finanzierung des Kreishaushaltes beteiligen, wurde um 0,2 Prozentpunkte erhöht und beträgt nun 31,65 Prozent. Über Sinn und Unsinn der Anhebung hatten die Kreisräte während ihrer Sitzung im Dezember debattiert. 2016 habe der Landkreis 91,9 Millionen Euro über die Kreisumlage eingenommen, hatte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) dem DA gesagt. Die SPD/Grüne-Fraktion im Kreistag Mittelsachsen hatte einen Änderungsantrag gestellt, mit dem Ziel die Kreisumlage um 0,15 Prozent zu senken. „Bei einer Absenkung um 0,15 Prozent wären es dann 450 000 Euro weniger. Trotzdem würde der Haushalt 2017 mit einem Überschuss von mehr als einer Million Euro abschließen“, so Krüger. Dieser Antrag war mit sieben Stimmen Unterschied gescheitert.

In diesem Jahr möchte der Landkreis rund 368 Millionen Euro investieren, so Holm Felber. Rund 30 Millionen Euro fließen in Straßen, Schulen, den Brand- und Katastrophenschutz sowie in den Umbau von Verwaltungsgebäuden. Die Kreisverwaltung rechnet mit Einnahmen von reichlich 369 Millionen Euro.

