Kreis lässt Löcher flicken Es gibt wieder Heißmischgut. Davon wird mehr gebraucht als nach dem letzten Winter.

Jede Menge Arbeit gibt es jetzt für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei. © dpa

Der Frost ist noch nicht ganz raus, doch schon jetzt ist absehbar: Der Winter hat den Straßen schwer zugesetzt. „Die Winterschäden werden nach der Abfrage in den Meistereien definitiv größer als in den Jahren zuvor“, sagt der zuständige Referatsleiter Dirk Schlimper vom Landratsamt Mittelsachsen. Während die Mitarbeiter der Meistereien bisher nur mit Kaltmischgut die größten Löcher provisorisch geflickt haben, steht ihnen seit wenigen Tagen wieder effektiveres Heißmischgut zur Verfügung, weil einige Mischwerke bereits geöffnet haben. So wurden in den vergangenen Tagen bereits 52 Tonnen des Gutes verwendet. Im vergangenen Jahr waren rund 1 800 Tonnen notwendig, um alle Löcher zu beseitigen. 2017 wird es aufgrund der vielen Schäden sicherlich mehr sein. „Im Bereich Hainichen wurde jetzt schon ein Fremdunternehmen als Unterstützung für die ersten Reparaturleistungen gebunden“, teilt Kreissprecher André Kaiser mit. Wie groß die Schäden wirklich sind, wird sich voraussichtlich Ende März/Anfang April zeigen, wenn eine abschließende Befahrung der Straßen stattgefunden hat.

Parallel zum Löcherflicken ist zurzeit auch noch der Winterdienst auf den rund 1 600 Kilometer Kreis-, Staats- und Bundesstraßen im Einsatz. Am Dienstag waren laut Kaiser 14 Fahrzeuge unterwegs und haben knapp 14 Tonnen Salz verteilt. Rund 14 000 sind in diesem Winter bisher auf den Straßen gelandet. Das sind rund 4 000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Trotzdem richten sich die Meistereien auf den Frühling ein. So werden die knapp 60 Kilometer langen Schneezäune zurzeit abgebaut. An den Fahrzeugen der Meistereien Hainichen und Mühlau ist die Winterdiensttechnik gegen Thermobehälter für Heißmischgut getauscht worden. (DA/mf)

