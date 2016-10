Kreis kauft Haus in Bautzen Das Gebäude soll künftig für das Theater und als Archiv für die Oberlausitz-Kliniken genutzt werden.

Landrat Michael Harig betonte vor dem Kreistag, dass das Haus nicht für die Unterbringung von Asylbewerbern geeignet sei. © Uwe Soeder

Ein zentrales Lager wird der Landkreis in den nächsten Jahren in einem Haus an der Löbauer Straße in Bautzen einrichten. Dem hat der Kreistag jetzt zugestimmt. Dafür kauft der Kreis ein Grundstück samt Gebäude gegenüber der Aral-Tankstelle.

Die Immobilie gehört zurzeit noch der Baschützer Import und Export GmbH. Sie hatte sie dem Landkreis angeboten, als der im vorigen Jahr auf der Suche nach Objekten für die Unterbringung von Asylbewerbern war. Dafür sei das Haus nicht geeignet, sagt Landrat Michael Harig (CDU). Aber als Lager- und Werkstattgebäude biete es sich an, weil die Decken hohe Lasten vertragen und es verkehrsgünstig liegt. In Kauf und Herrichtung des Objektes will der Landkreis rund 2,2 Millionen Euro investieren. Die würden sich aber innerhalb von 16 Jahren amortisieren, da Kosten für andere Lager eingespart werden könnten, so Beigeordneter Udo Witschas (CDU).

Genutzt werden soll das Objekt mit 8 000 Quadratmeter Lagerfläche künftig für das Bautzener Theater sowie als Archiv für die Oberlausitz-Kliniken, das Jobcenter und weitere Bereiche des Landratsamtes, außerdem als Zwischenlager für Büro- und Schulmöbel. (SZ/MSM)

