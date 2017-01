Kreis hält an Heim fest Ein Vertrag mit der WGR ist zwar noch nicht fertig. Laut Landratsamt ist das aber nur noch Formsache.

Das Gebäude in der Riesaer Rittergutstraße soll zunächst Asyl- und später Studentenwohnheim werden. © Sebastian Schultz

Der Kreis Meißen plant weiterhin, Flüchtlinge an der Riesaer Rittergutstraße einzuquartieren. Der Entwurf für einen Vertrag mit der WGR über das derzeit noch sanierungsbedürftige Wohnhaus gegenüber der Berufsakademie stehe. „Der Rest ist nur noch Formsache“, sagte Kreis-Sprecherin Helena Musall auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. Der Kreistag habe dem Quartier schließlich mehrheitlich zugestimmt, so Musall. Weil der Zustrom von Asylsuchenden in den Landkreis abgeebbt ist, war der Plan zuletzt allerdings fraglich.

Der städtische Großvermieter WGR will in dem rund 100 Jahre alten Gebäude Wohnungen für etwa 80 Asylbewerber herrichten. Später könnten diese als Wohngemeinschaften für Studenten der benachbarten Berufsakademie genutzt werden. Nach eigenen Anfragen nimmt die WGR für Sanierung und Umbau rund drei Millionen Euro in die Hand. (mit csf)

