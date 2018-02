Kreis Görlitz hat zwei Tagesväter

Im Landkreis Görlitz gibt es aktuell zwei Tagesväter. (Symbolbild) © SZ-Archiv

Im Landkreis Görlitz gibt es aktuell zwei Männer, die als sogenannte Tagesväter Kleinkindbetreuung anbieten. Das teilte der Freistaat jetzt mit. Als Tagesväter können sie im Schnitt bis zu fünf Kinder in den eigenen vier Wänden betreuen, müssen dafür aber bestimmte Anforderungen erfüllen. Wie aus den Bedarfsplanungen des Landkreises hervorgeht, sind die beiden Männer, die derzeit sogenannte Tagespflegestellen anbieten, ein Görlitzer und ein Weißwasseraner. Der Görlitzer ist bereits seit 2012 in diesem Beruf tätig. Auch Zittau hatte bereits einen Tagesvater. Er arbeitet aber inzwischen nicht mehr auf eigene Rechnung, sondern ist seit geraumer Zeit als angestellter Erzieher in einer kommunalen Kindertagesstätte der Stadt tätig.

Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform. Im Landkreis Görlitz verfügen etwa 50 Personen über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege. Von denen sind 44 Kindertagespflegepersonen im Bedarfsplan aufgenommen. (SZ/abl)

