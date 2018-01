Kreis geht zum Jubiläum auf Suche nach sich selbst Zehn Jahre gibt es die „Banane“. Gefeiert wird im Landratsamt Görlitz und mit einem Buch.

Das Logo zum Kreis-Jubiläum © Landkreis Görlitz

Manchmal klingt Landrat Bernd Lange schon fast ein bisschen trotzig. Ja, sagt er, uns trifft gerade die Härte, die das Leben so mit sich bringt. Siemens, Bombardier, Waggonbau – alles keine schönen Themen, mit denen man zu einem Jubiläum punkten kann. Aber gefeiert wird trotzdem. Oder gerade. „Man verliert schon fast den Blick dafür, was wir im Landkreis erreicht haben“, sagt Bernd Lange. Am Freitagvormittag gibt er eine Pressekonferenz in „seinem“ Haus, dem Landratsamt an der Görlitzer Bahnhofstraße. Zehn Jahre Landkreis Görlitz heißt das Thema. Und weil es sehr viel um Identität geht, hat der Landkreis noch ein anderes Thema drauf und in ein Logo gepackt: 750 Jahre Görlitzer Land. Damals wurde die Oberlausitz in die Länder Bautzen und Görlitz geteilt. „Das Görlitzer Land zog sich auch von Bad Muskau bis Zittau“, sagt der Landrat. Fast so wie die heutige „Banane“ an der Neiße also. Die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz wird das Jubiläumsjahr mitgestalten. „Wir wollen bürgerliches Zusammenleben und historische Verbundenheit hervorheben“, sagt Projektkoordinator Peter Schulz.

Identität, ja, sagt der Landrat, er wisse, dass viele Bürger den Landkreis Görlitz als ein künstliches Gebilde ansehen, entstanden aus politischen Gründen. „Aber wir können doch auch ein bisschen stolz sein“, findet er und zählt auf: der Findlingspark Nochten, Einsiedel, die Stadtentwicklung in Görlitz, die Zittauer Schmalspurbahn, der Trixi-Park in Großschönau. Das Jubiläum soll dazu dienen, auch daran zu erinnern, und eine Klammer bilden zwischen dem Norden und dem Süden. Deshalb hat der Kreis ein Buch in Auftrag gegeben. Der Arbeitstitel des Werkes lautet „Geschichte und Geschichten aus dem Görlitzer Land“. Rund 100 Seiten wird es haben und im April bei der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften vorgestellt. Geschichte und der Bezug zur Gegenwart – das soll der Inhalt sein. Die Auflage beträgt 3 000 Stück. Für die jüngeren Landkreisbewohner ist derweil ein Malbuch in Arbeit. „Enthalten sind Motive aus der gesamten Oberlausitz, auch aus dem polnischen Teil“, schildert Joachim Mühle, Leiter des Kulturamtes im Landratsamt. 10 000 Malbücher wird es geben. Sie werden an den Grundschulen verteilt. Das Buch wird von Studenten der Hochschule Zittau-Görlitz gestaltet. Profis helfen.

Identität, Bernd Lange erinnert sich noch an den Streit um das Wappen des Kreises. Wie viel Schlesien sollte da zu sehen sein? Wie viel Oberlausitz? Wie viel von den Sorben? „Am Ende haben wir uns geeinigt: Wir leben in der Oberlausitz, gemeinsam mit Sorben und in guter Nachbarschaft mit den Polen in Niederschlesien“, sagt Lange. Und er erinnert sich an die Debatten vor zehn Jahren, als der große Oberlausitzkreis im Gespräch war: Bautzen und Görlitz zusammen. „Mit der heutigen Kreisgröße sind wir an der Grenze des Machbaren“, sagt er. Mit einem großen Oberlausitzkreis hätte man die Amtshauptmannschaften einführen müssen, eine zusätzliche Verwaltungsebene. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Bautzen funktioniere. Streit gibt es derzeit beim Thema Zvon, aber beispielsweise in Sachen Müllentsorgung, Ravon, laufe es. Aus Görlitzer Sicht habe man die Auslastung der Verbrennungsanlage in Lauta gut hinbekommen. Touristisch müsse die Oberlausitz ohne Kreisgrenzen vermarktet werden, sagt der Görlitzer Landrat. Da gebe es aber noch „ein paar strukturelle Geschichten“ zu klären. Eine ist die MGO, die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien. „Es ist zu prüfen, ob es die MGO in dieser Form heute noch geben muss“, sagt Lange.

Identität, dazu zählt der Landrat auch die Bewerbung Zittaus als Kulturhauptstadt Europas 2025. Zittau, oder wie es Bernd Lange sagt: „Die manchmal vernachlässigte zweite Kulturhochburg im Landkreis.“ Zittau wird vor allem Antragsteller für die Kulturhauptstadt sein. Denn die gesamte Region soll sich einbringen, stellt sich der Landrat vor. Das also, was die Stadt Görlitz als „Einzelkämpfer“ mit der Bewerbung für 2010 nicht getan hatte. Der Landrat hat sich inzwischen in Brüssel umgehört. Regionen kommen gut mit einer Bewerbung an, so sein Fazit. „Ich denke, wir haben gute Chancen“, sagt er. Der Kreis werde Zittau jedenfalls unterstützen.

Am 25. August findet zum Anlass des zehnjährigen Kreisjubiläums ein Bürgerfest im Landratsamt an der Bahnhofstraße in Görlitz statt.

