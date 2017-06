Kreis erleidet Niederlage bei Hartz IV Die Deckelung der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Görlitz ist rechtswidrig, entschied das Dresdner Sozialgericht.

Symbolbild. © Dieter Assmann/dpa

Görlitz. Nach Ansicht des Dresdner Sozialgerichtes ist die Deckelung der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Görlitz rechtswidrig und entsprechen nicht den Vorgaben des Bundessozialgerichtes. Die Dresdner Richter entschieden den Fall einer 53 Jahre alleinerziehenden Mutter, die mit ihrer Tochter in eine 2-Raum-Wohnung in Görlitz gezogen war. Die Miete lag allerdings über dem Satz der Verwaltungsvorschrift für die Kosten der Unterkunft, so kürzte das Jobcenter die Mietzahlung um rund 34 Euro pro Monat. Dagegen hatte sich die Frau vor dem Sozialgericht zur Wehr gesetzt. Mit Erfolg. Das Gericht kritisiert in seinem Urteil, dass der Landkreis zwar Erhebungen über die Wohnungslage vorgenommen habe. Doch habe der Kreis bei der Ermittlung der zulässigen Mieten nur die preisgünstigsten Angebote berücksichtigt. Das Gericht verurteilte das Jobcenter, künftig die Miete in voller Höhe zu begleichen. Gegen das Urteil legte der Kreis Berufung beim Sächsischen Landessozialgericht ein. (SZ)

