Kreis erklärt sich zu Herrnhut-Bahnstrecke Weil die Idee für den Radwegbau kontrovers diskutiert wird, geht der Kreis in die Offensive mit einer Infoveranstaltung.

Der Landkreis will an diesem Mittwoch seine Pläne für die alte, nicht mehr befahrene Bahntrasse zwischen Oberoderwitz über Herrnhut bis Niedercunnersdorf erläutern. Im Visier hat der Kreis schon seit 2014, einen Radweg auf der Trasse zu errichten. Seit diese Möglichkeit nun tatsächlich greifbar wird, sind in den vergangenen Monaten vor allem in Herrnhut und Kottmar die Diskussion neu aufgeflammt, ob das die richtige Entscheidung sei.

Der Kreis hat sich nach Angaben von Sprecherin Marina Michel deshalb entschieden, am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr öffentlich im Volkshaus Strahwalde den Stand der Dinge zu erklären. Mit dabei sein werden Vertreter der Deutschen Bahn, des Landesamtes für Straßenverkehr, des Verkehrs-Zweckverbandes ZVON, Vertreter der betroffenen Gemeinden Herrnhut, Oderwitz und Kottmar sowie Kreisräte des Technischen Ausschusses und des Kreisentwicklungsausschusses. (SZ/abl)

