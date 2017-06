Kreis-CDU erinnert an Kohl-Besuch 25 000 Menschen kamen 1990 auf den Obermarkt, um den Kanzler zu sehen. Das wird unvergessen bleiben, so die CDU.

Blumen liegen am 18. Juni in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) vor dem Wohnhaus von Helmut Kohl. Der frühere Bundeskanzler Kohl ist hier am 16.06.2017 gestorben. © dpa

Zum Tod von Helmut Kohl am Freitag hat sich die Kreis-CDU zu Wort gemeldet. Octavian Ursu, Kreisvorsitzender, Landtagsabgeordneter und Görlitzer Stadtrat, erinnert an Kohls Görlitz-Besuch: „Unvergessen ist für viele Görlitzer der Besuch Helmut Kohls und seine Rede vor 25 000 Menschen am 27. September 1990 auf dem Obermarkt“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Der Bundeskanzler habe damals mit klaren Worten und großer Leidenschaft über den Weg zur deutschen Einheit und seine Vorstellung von einem modernen, zukunftsfähigen Deutschland und Europa gesprochen. Der Name Kohls sei untrennbar mit der deutschen und europäischen Geschichte der Gegenwart verbunden: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die friedliche Entwicklung Europas seien sein Vermächtnis.

„In der Europastadt ist dieses jeden Tag aufs Neue sichtbar: Im Miteinanderleben von Deutschen und Polen, in zahlreichen sanierten Häusern und vor allem in vielen Lebensgeschichten wie auch meiner eigenen, die ohne den Mut und die Weitsicht Helmut Kohls nicht möglich gewesen wären“, schreibt Ursu, der nach der Absetzung des Ceausescu-Regimes eine Anstellung im Ausland gesucht hatte und 1990 nach Görlitz gekommen war. „Wir trauern um einen leidenschaftlichen Gestalter Deutschlands und Europas und werden uns seiner stets mit Dankbarkeit erinnern.“ (SZ)

