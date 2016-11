Kreis braucht mehr Geld für Kinderbetreuung Fördermittel gibt es zwar, aber sie reichen nicht – oder dürfen nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden.

Symbolbild: Eine Erzieherin spielt in einem Kindergarten mit Kindern im Sandkasten. © dpa

Wie viele Plätze werden in der Kinderbetreuung im Landkreis in den kommenden Jahren benötigt? Reichen die Gelder, um in die entsprechenden Gebäude, Räumlichkeiten investieren zu können? Mit diesen und vielen anderen Fragen rund um die Kindertagesbetreuung haben sich Experten des Landratsamtes beschäftigt. Hintergrund: Seit August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder -pflegestelle für alle Mädchen und Jungen, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Eine Regelung, die viele Kommunen im Landkreis vor Herausforderungen stellt. In Zukunft, sagt Marlen Heinze, Sachgebietsleiterin in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, werde zudem der Anteil an Flüchtlingen und die Inklusion, also die Einbindung von behinderten Kindern in den Betreuungsalltag, noch eine größere Rolle spielen.

Während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises wurde nun der Bedarfsplan Kindertagesbetreuung für den Landkreis bis zum Schuljahr 2018/2019 vorgestellt. Er bekam von den Ausschussmitgliedern grünes Licht. „Der Plan orientiert sich an den vergangenen Jahren“, so Marlen Heinze. Vorhandene Zahlen wurden mit den neu gemeldeten aus den Gemeinden im Landkreis aktualisiert. „In den meisten Fällen wurden sie mit den freien Trägern abgestimmt“, sagt Marlen Heinze. Das sind wichtige Tendenzen:

Fördermittel von Bund und Land reichen nicht

Rund 1,3 Millionen Euro benötigten die Kommunen im Landkreis im vergangenen Jahr insgesamt für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. In diesem Jahr sind es 7,5 Millionen Euro, im kommenden Jahr sogar knapp 9,6 Millionen. Erst 2018 sinkt die Zahl auf 3,2 Millionen Euro. Das sind die Schätzungen, die die Kommunen Mitte vergangenen Jahres abgegeben haben. Fördermittel kommen von Bund und Land. Vom Freistaat etwa sind es rund 500 000 Euro jährlich.

Der Bund wiederum stellt per Gesetz Sachsen rund 28 Millionen Euro zur Verfügung. Davon landen knapp 1,6 Millionen Euro im Landkreis Görlitz. Dieses Budget steht dem Kreis von 2015 bis 2018 bereit, birgt aber einige Tücken. Zum einen wird es in Jahresscheiben aufgeteilt. Und: Das Bundesgeld darf nur für den Bereich Krippenkinder verwendet werden und auch nur dann, wenn damit neue Plätze geschaffen werden. Außerdem musste das gesamte Budget bis Ende Juni dieses Jahres bewilligt sein. Den gesamten Betrag konnte der Kreis aber mit den beantragten Maßnahmen gar nicht abrufen. Fazit aus dem Landratsamt Görlitz: „Die zur Verfügung gestellten Bundes- und Landesmittel sind nicht ausreichend, um den angezeigten Bedarf zu decken.“

Die Zahl der Hortkinder

im Landkreis steigt

Im vergangenen Jahr wohnten 6 119 Kinder unter drei Jahren im Landkreis Görlitz, 6 256 Drei- bis Sechsjährige und 8 636 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Im Vergleich zu 2014 ist das in diesen Altersgruppen jeweils ein leichter Anstieg, im Krippen- und Kindergartenalter nur minimal. Die Zahl der Hortkinder, so heißt es im Bedarfsplan des Kreises, wird zunächst steigen. Allerdings: Laut den Prognosen aus den Gemeinden wird die Zahl der Kinder in den kommenden Jahren aber wieder leicht sinken. Im vergangenen Jahr wurden im Kreis 1 896 Kinder geboren, 2014 waren es 1 997.

Löbau ist bei der Auslastung

insgesamt vorn, Görlitz hinten

Zwischen Löbauer Berg und Kottmar, im Oberland und auf dem Eigen stehen im Schul- und Kindergartenjahr 2016/17 insgesamt 4 050 geplante Plätze für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Demgegenüber stehen 4 511 Kinder. Das ergibt eine „Bedarfsdeckung“ von knapp 90 Prozent. Nach den momentanen Berechnungen wird sie im Schuljahr 2018/2019 sogar auf 94,6 Prozent steigen. Die Stadt Görlitz kommt auf eine Auslastung von 72,6 Prozent, 2018/19 wahrscheinlich auf knapp 74 Prozent. 3 937 Plätze sind in der Stadt geplant, darauf warten 5 420 Kinder.

Zwischen der Region Löbau und der Stadt Görlitz sind die Regionen Niesky (87,1 Prozent), Zittau (84,2 Prozent) und Weißwasser (83,3 Prozent) für das Schuljahr 2016/17 angesiedelt. Der Bedarfsplan unterscheidet zudem noch zwischen Krippe, Kindergarten und Hort. In Weißwasser soll ein neuer Hort in Betrieb gehen, für die Kita „Regenbogen“ wird Ersatz geschaffen. Beide Einrichtungen sollen im Schuljahr 2018/19 erste Kinder aufnehmen. In der Region Niesky wird am Kinderschloss Waldhufen weiter gebaut, wenn es fertig ist, werden die Kita „Parkstrolche“ und die Krippe „Krabbelkäfer“ geschlossen.

Drei Tagesmütter im Landkreis

geben auf

Bereits im August haben je eine Tagesmutter in Görlitz und in Reichenbach aufgegeben. Eine weitere wird in Zittau im Sommer kommenden Jahres folgen. Gespräche in den betroffenen Gemeinden und mit potenziellen Nachfolgerinnen laufen, heißt es aus dem Landratsamt. In Seifhennersdorf wiederum hat im Juni eine Tagesmutter die Arbeit aufgenommen. In Weißwasser soll eine weitere Tagespflegestelle hinzukommen. Im gesamten Landkreis haben rund 50 Personen die Erlaubnis zur Kindertagespflege. 44 von ihnen wurden nun in den neuen Bedarfsplan aufgenommen, darunter zwei Männer, die als Tagesväter in Görlitz und Weißwasser die Betreuung anbieten. Zum Stichtag 1. April dieses Jahres gab es im Kreis 196 Betreuungsplätze in der Tagespflege. Die Zahl der Pflegestellen, derzeit sind es 40, soll in den kommenden Jahren steigen. Allerdings, heißt es im Papier des Landkreises, seien darunter Stellen, die von Gemeinden geplant, aber noch nicht besetzt sind.

zur Startseite