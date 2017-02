Kreis-Bewohner bleiben Müll-Sparer Jeder Einwohner hat 87,4 Kilogramm Hausmüll verursacht – das ist sachsenweit spitze.

Wie in den Jahren zuvor gehören die Bewohner des Landkreises auch 2015 zu den Sachsen, die am wenigsten Müll produziert haben. Wie aus einem jetzt vorgelegten Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht, ist pro Einwohner 87,4 Kilogramm Hausmüll eingesammelt worden. In allen anderen sächsischen Kreisen und Kreisfreien Städten war es zum Teil deutlich mehr. Am meisten fiel im Vogtlandkreis, mit über 142 Kilogramm pro Einwohner, an. Am dichtesten am Kreis Görlitz liegt Mittelsachsen mit 93,6 Kilo. Beim gesamten Müllaufkommen liegt der Kreis Görlitz mit 326 Kilogramm pro Einwohner auf Platz 5 der 13 sächsischen Kreise und kreisfreien Städte. So wurde beispielsweise nirgends so viel Biomüll in die braune Tonne geworfen wie an der Neiße.

Bei der öffentlichen Müllabfuhr wurden 2015 sachsenweit 1,3 Millionen Tonnen Abfälle eingesammelt. Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen von 324,5 Kilogramm lagen die Sachsen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, teilte das Amt mit. (SZ/tm)

