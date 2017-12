Kreis bekommt 14 Millionen für Schulen Mit dem Geld können Maßnahmen bis zu 75 Porzent gefördert werden.

© Symbolfoto: dpa

Freiberg. Rund 178 Millionen Euro bekommt der Freistaat Sachsen für den Schulhausbau vom Bund. Davon und von den zusätzlichen 17,8 Prozent des Landes soll auch Mittelsachsen profitieren. Nach den aktuellen Verteilungsmaßstäben von Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) bekommt der Kreis rund 14,2 Millionen Euro.

Ist das Gesetz durch, dann können die Mittel im Kreis verteilt werden. Ziel soll es sein, dass die Kommunen Maßnahmen bis zu 75 Prozent gefördert bekommen, bei Kommunen in der Haushaltskonsolidierung sind bis zu 90 Prozent möglich. Mindestens 40 000 Euro muss das Vorhaben kosten, für das Fördergeld beantragt wird. Das Verfahren soll sich an dem des Programmes „Brücken in die Zukunft“ orientieren, mit dem in der Region derzeit zum Beispiel die Alarmanlage der Villa Kunterbunt in Hartha erneuert wird.

Zu möglichen Vorhaben, die mit dem Geld finanziert werden können, kann sich der Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. „Wir werden uns hierzu erst äußern können, wenn wir weitere Details vorliegen haben“, kommentierte Kreissprecher André Kaiser. (DA/mf)

zur Startseite